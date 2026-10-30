強化引水人引領作業安全 航港局辦理領航事故緊急應變演練

近年常傳有引水人落海發生事故，為強化引水人引領作業安全，避免發生落海危機而影響人命安全，由交通部航港局統籌規劃，於10月28日上午在高雄港10號碼頭辦理「高雄港115年度引水人領航事故緊急應變演練」，後續將彙整各單位檢討意見，持續精進港區應變及救護後送程序，維護引水人執勤安全及港口穩定運作。

航港局表示，此次整合台灣港務股份有限公司高雄港務分公司、高雄港引水人辦事處、引水船及交通船業者、港勤公司，以及海洋委員會海巡署南部分署、內政部消防署港務消防大隊、內政部警政署高雄港務警察總隊等單位救援能量，共9個單位參與，以真人落水模擬實際事故情境，提升跨單位協同應變能力。

航港局表示，本次以引水人登輪時不慎落水為情境，參演人員穿著救生衣實際入水，在全程戒護下由「昕航1號」引水船操作船尾落水人員回收平台，將其救起。高雄港務分公司航管中心（VTS）依情境實施港內事故水域管制，並橫向聯繫相關單位，藉以檢視資訊傳遞、船舶動態管理及協同應變是否順暢。

救援過程中，港務警察及海巡單位執行海上、岸上戒護，並協助救護動線管制及道路開道。各單位人員協同進行模擬傷患固定及船岸搬運，著重船舶與碼頭間的安全交接，再由港務消防人員接手岸上急救並以救護車後送，藉此熟悉各階段作業分工，強化海陸救援與醫療救護的銜接。

本次投入演練的「昕航1號」是高雄港首艘具有船尾落水人員回收平台的引水船，未來接送引水人執行引領作業將可更有效維護引水人安全。

航港局強調，引水人是引領船舶安全進出港的重要人員，登離輪時易受天候、海象及船舶起伏影響，具有一定落水風險。本次透過真人實地演練，讓各單位在貼近真實的情境中檢視通報與救援作業。後續將彙整各單位檢討意見，持續精進港區應變及救護後送程序，維護引水人執勤安全及港口穩定運作。