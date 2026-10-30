快訊

收盤前半小時下重手！台幣匯率曲線陡上陡下 央行力挽狂瀾守住32.5關卡

與黃仁勳關係密切！陸籍女高管疑是北京間諜 美媒起底驚人履歷

強化引水人引領作業安全 航港局辦理領航事故緊急應變演練

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
昕航1號參與引水人領航事故緊急應變演練。圖／截自交通部官網
昕航1號參與引水人領航事故緊急應變演練。圖／截自交通部官網

近年常傳有引水人落海發生事故，為強化引水人引領作業安全，避免發生落海危機而影響人命安全，由交通部航港局統籌規劃，於10月28日上午在高雄港10號碼頭辦理「高雄港115年度引水人領航事故緊急應變演練」，後續將彙整各單位檢討意見，持續精進港區應變及救護後送程序，維護引水人執勤安全及港口穩定運作。

航港局表示，此次整合台灣港務股份有限公司高雄港務分公司、高雄港引水人辦事處、引水船及交通船業者、港勤公司，以及海洋委員會海巡署南部分署、內政部消防署港務消防大隊、內政部警政署高雄港務警察總隊等單位救援能量，共9個單位參與，以真人落水模擬實際事故情境，提升跨單位協同應變能力。

航港局表示，本次以引水人登輪時不慎落水為情境，參演人員穿著救生衣實際入水，在全程戒護下由「昕航1號」引水船操作船尾落水人員回收平台，將其救起。高雄港務分公司航管中心（VTS）依情境實施港內事故水域管制，並橫向聯繫相關單位，藉以檢視資訊傳遞、船舶動態管理及協同應變是否順暢。

救援過程中，港務警察及海巡單位執行海上、岸上戒護，並協助救護動線管制及道路開道。各單位人員協同進行模擬傷患固定及船岸搬運，著重船舶與碼頭間的安全交接，再由港務消防人員接手岸上急救並以救護車後送，藉此熟悉各階段作業分工，強化海陸救援與醫療救護的銜接。

本次投入演練的「昕航1號」是高雄港首艘具有船尾落水人員回收平台的引水船，未來接送引水人執行引領作業將可更有效維護引水人安全。

航港局強調，引水人是引領船舶安全進出港的重要人員，登離輪時易受天候、海象及船舶起伏影響，具有一定落水風險。本次透過真人實地演練，讓各單位在貼近真實的情境中檢視通報與救援作業。後續將彙整各單位檢討意見，持續精進港區應變及救護後送程序，維護引水人執勤安全及港口穩定運作。

航港局 引水人 高雄港 碼頭 內政部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃捷綠線通車前夕強化安全 蘆竹消防深入站體演練強化應變機制

登山、健行戶外活動夯 桃園特搜大隊連辦2天山域救援訓練

陽明董座蔡豐明：航運業面臨中東局勢、減碳轉型挑戰 力推產業升級

職安新規範 勞動部修正發布承攬管理檢查注意事項

相關新聞

教科書等級的強颱結構 粉專：煙花進到打轉區域後 可能重整再更強

煙花颱風今天凌晨再度增強為強烈颱風，是今年第10個強颱。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，無論是從雲圖還是各種分析來看，煙花颱風完全就是教科書等級的強颱結構。過幾天颱風進到打轉區域後，也許有機會看到它重整再更強。

高鐵對號座大選前1天下班後時段開賣就搶光 投票日早上還有位

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵及台鐵公司都規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開多班次列車，已於今天凌晨0時起開放購票。記者實測，雙鐵投票日當天上午票券仍充足，但前一天下班後高鐵從台北到新左營列車得等到深夜10時才有票。

元旦連假台金機票11／2開搶！3.8萬個座位、458架次

116年元旦連假有3天假期，交通部民用航空局宣布，台金管制航線將於11月2日上午9時起開放訂位，本次疏運期共規劃458架次、提供3萬8622個座位。考量連假返鄉及旅遊需求，金門縣政府已請民航局督促航空公司密切掌握訂位情形，後續將視旅客需求適時增班，避免機位供不應求。

醫曝撞到桌腳飆髒話「真的能止痛」 研究：平時愛罵反而沒用

相信多數人都有過不小心踢到桌腳、撞到家具，痛到瞬間飆出髒話的經驗，而這樣的反應竟然能止痛！復健科醫師王思恒分享英國研究指出，疼痛時罵髒話，有助於提高身體對疼痛的耐受度，甚至能讓人多忍耐約33％的時間。不過，研究也發現，平時越習慣說髒話的人，這項止痛效果反而越不明顯。

幸運兒是你嗎？ 公路局機車族0違規活動今天第1波抽獎 得主名單看這查

為了鼓勵機車族零違規、零肇事，公路局祭出抽獎活動，吸引近170萬人參與。3大獎包含機車、智慧型手機及智慧手錶，由9名幸運兒獲得，中獎率僅約0.07%。

迎戰九合一選舉！台灣高鐵加開40班次 選前之夜提供9班擴大自由座

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵已規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開40班次列車（南下18班，北上22班），總計提供718班次列車的旅運服務。各車次列車已自今天凌晨0時起開放購票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。