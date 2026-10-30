氣象署移動式雷達花蓮亮相 擬2027年監測馬太鞍溪上游

花蓮氣象雷達站是台灣第1座，適逢成立60周年，今天起展示最新的雙頻移動式氣象雷達。中央氣象署副署長馮欽賜表示，預計明年將移至光復鄉馬太鞍溪，強化堰塞湖區降雨預測。

1966年花蓮雷達站啟用，開啟台灣氣象雷達觀測的新頁，從早期雷達到現役的第四代雙偏極化氣象雷達，中央氣象署引進新式雙頻（X/Ka）移動式氣象雷達，採任務部署，針對颱風、梅雨鋒面、強對流及高風險地區進行密集觀測。

馮欽賜表示，全台共有7處固定式雷達，最遠可觀測約460公里，移動式雷達可觀測20至50公里，機動性高可補足固定式雷達遇到地形阻隔的遮蔽效應，兩者合併可觀測到山區較破碎、不易觀測的降雨現象。

馮欽賜表示，移動式氣象雷達引進後先在雲林縣湖山水庫進行功能測試，這次配合花蓮氣象雷達站60周年活動展示，接下來將移到新北市五分山，進行冬季雲霧低層的天氣系統觀測。

馮欽賜表示，移動式氣象雷達配備可觀測雲霧的精細雷達，目前規劃在明年第二季或第三季會移動到馬太鞍溪周圍，進行堰塞湖上游山區降雨觀測。

中央氣象署副署長洪景山補充，現有花蓮雷達站可觀測到雨滴，看不到雲，雙頻移動式雷達的Ka波段可觀測到更細微的雲滴、冰晶、霧滴，適合監測20公里內雲層發展；X頻段可偵測雨滴與風，適合監測50公里以內的降雨系統。

洪景山說，未來移動式雙頻雷達技術成熟，移到馬太鞍溪堰塞湖區觀測，會將監測數據與現有固定雷達的監測數據整合，透過AI技術解譯，彌補目前的知識缺口。

花蓮馬太鞍溪、萬里溪去年起接連生成堰塞湖，因湖區上游沒有雨量站，增加監測難度。洪景山說，今年上半年已經在馬太鞍溪上游完成2套雨量跟全套的氣象觀測系統，作為雷達觀測數據的與實際降雨觀測的對比及校驗。

洪景山說，未來移動式雙頻雷達進駐馬太鞍地區，可觀測更多數據，有機會了解在複雜地形上的雲雨過程。

花蓮氣象雷達站將於明天上午9時至下午5時舉辦「我們在花蓮玩氣象科學」科普開放日，安排多項有趣的氣象科學實驗與互動體驗，讓民眾近距離認識氣象觀測科技。