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九旬嬤直腸高風險癌前病變大出血 醫療緊急處置挽回一命

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫院為患者做大腸鏡檢查發現直腸有大型腫瘤（紅圈處），切片證實為管狀絨毛狀腺瘤合併高級別異生，腫瘤周遭都有滲血。圖／員榮醫院提供
員榮醫院為患者做大腸鏡檢查發現直腸有大型腫瘤（紅圈處），切片證實為管狀絨毛狀腺瘤合併高級別異生，腫瘤周遭都有滲血。圖／員榮醫院提供

彰化縣一名91歲阿嬤的慢性腎臟病達第三期b階段，病情穩定還不需洗腎，日前大量血便、全身虛弱被家人緊急送醫，檢出血鉀濃度超出正常值1至1.5倍，隨時可能引發致命性心律不整，醫師精準用藥及時挽回性命，家屬考慮阿嬤年事已高，決定接受保守治療。

員榮醫院腎臟科主任王奕中今表示，這名高齡病人罹患「慢性腎臟病第三期b階段」，腎功能雖受損但平時病情穩定、尚未達到洗腎程度。這次因消化道大量出血，造成體內嚴重脫水與貧血才誘發急性腎功能惡化。

醫護人員表示，這名阿嬤日前因突發大量血便、全身虛弱，被家屬緊急送到員榮急診室，先抽血檢查發現病人血紅素僅6.6（正常值約 12 以上），嚴重貧血，更棘手的是患者同時合併急性腎損傷、代謝性酸中毒，且血鉀飆升至高達 8.2（正常值為3.5–5.1），隨時可能因高血鉀引發致命性心律不整甚至心臟驟停，病況危急。

王奕中表示，醫療團隊第一時間為患者進行連續心電圖監測，並精準運用「鉀離子專一性交換劑」等新型降鉀藥物，24小時內將血鉀成功控制在安全範圍內，及時化解猝死危機並讓患者免於接受緊急洗腎。

腎功能與電解質恢復穩定後，員榮醫療團隊隨即啟動整合會診，由腸胃科與外科團隊進行內視鏡檢查，結果照胃鏡發現十二指腸潰瘍出血點，經內視鏡成功止血；大腸鏡檢查直腸發現一處約5至10公分、表面不規則且易出血的腫瘤，經切片病理檢查，證實為管狀絨毛狀腺瘤合併高級別異生，屬於高風險癌前病變

「對超高齡患者而言，醫療的目標不只是延續生命，更要考量整體的生活品質與尊嚴。」王奕中強調，醫療團隊和病人家屬充分溝通，達成決定以保守治療與舒適照護為主的治療共識，長者不必承擔手術切除的高風險。

癌前病變 風險 洗腎

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