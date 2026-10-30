元旦連假台金機票11／2開搶！3.8萬個座位、458架次

116年元旦連假有3天假期，交通部民用航空局宣布，台金管制航線將於11月2日上午9時起開放訂位，本次疏運期共規劃458架次、提供3萬8622個座位。考量連假返鄉及旅遊需求，金門縣政府已請民航局督促航空公司密切掌握訂位情形，後續將視旅客需求適時增班，避免機位供不應求。

今年元旦連假自116年1月1日（週五）至1月3日（週日），共3天，民航局將12月31日至116年1月4日列為航空疏運期，為期5天，方便民眾提前返鄉或安排連假行程。

不過，連假期間尖峰航班機票將加註使用限制，金門縣政府提醒，12月31日至116年1月2日，台灣出發往離島方向，以及1月2日至1月4日離島出發返回台灣方向的機票，均將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等規定，並實施退票費用分級制，旅客購票前應特別留意，避免因行程變動而增加退票成本。

退票手續費將依距離航班起飛時間分為3個級距：起飛前7日以上退票，最高收取票面價10%；起飛前1日至6日退票，最高收取20%；航班起飛當日、起飛前辦理退票，最高收取30%。縣府提醒，若因故無法搭乘原訂航班，務必在起飛前通知航空公司取消訂位，再至原開票處依機票規定辦理退票，以免影響自身權益。

金門縣政府也提醒，元旦連假機位需求預期增加，民眾應提前訂妥機位，避免臨時到機場候補，耽誤行程。此外，離島航班容易受到天候影響，出發前應隨時留意最新氣象及航班資訊，搭機當天也要預留交通時間、提早抵達機場報到，並備妥身分證件，確保旅程順利。