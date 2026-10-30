高鐵對號座大選前1天下班後時段開賣就搶光 投票日早上還有位

相信多數人都有過不小心踢到桌腳、撞到家具，痛到瞬間飆出髒話的經驗，而這樣的反應竟然能止痛！復健科醫師王思恒分享英國研究指出，疼痛時罵髒話，有助於提高身體對疼痛的耐受度，甚至能讓人多忍耐約33％的時間。不過，研究也發現，平時越習慣說髒話的人，這項止痛效果反而越不明顯。

2026-10-30 12:11