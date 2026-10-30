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高鐵對號座大選前1天下班後時段開賣就搶光 投票日早上還有位

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台灣高鐵規畫為期4天的選舉疏運，針對11月27日下班通勤與返鄉2股人潮將同時湧現的狀況，規畫下班尖峰時間總計4小時、9班擴大自由座列車。聯合報系資料照
台灣高鐵規畫為期4天的選舉疏運，針對11月27日下班通勤與返鄉2股人潮將同時湧現的狀況，規畫下班尖峰時間總計4小時、9班擴大自由座列車。聯合報系資料照

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵及台鐵公司都規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開多班次列車，已於今天凌晨0時起開放購票。記者實測，雙鐵投票日當天上午票券仍充足，但前一天下班後高鐵從台北到新左營列車得等到深夜10時才有票。

高鐵公司選舉疏運期間總共加開南下18班、北上22班，共40班次列車，總計提供718班次旅運服務。據高鐵公司上午統計，已售出14.8萬張對號座車票。若3天內無付款成功，票將會被釋出。

台鐵公司則指出，疏運期間全線加開各級列車共計16列次。其中包含東線自強號列車4列次、南迴線自強號列車4列次、西線自強號列車8列次。目前投票前一天及投票當日訂位率約19%。

高鐵 投票 大選

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