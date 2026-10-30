解決硬傷 嘉義BRT公車每周加開26班 加強高鐵往返市區接駁

部分高鐵站因為沒與台鐵共構，導致旅客往返站點不便，進而影響搭車意願。鐵道局宣布，為加強往返嘉義高鐵站及市區需求，嘉義BRT公車每周加開26班。且配合明年新車上線後，高鐵公司規畫增班以因應需求，接駁公車也將配合調整。

行政院長卓榮泰日前指示交通部，儘速協助提高BRT快捷公車接駁量能。交通部鐵道局宣布，嘉義BRT快捷公車自11月1日起，每周增開26班往返高鐵站及轉運中心區間班次。加強傍晚及晚間接駁服務，縮短通勤、返鄉旅客候車時間，試辦至明年6月30日。

鐵道局說，經協調公路局、高鐵公司及嘉義客運，本次於BRT 7212路線增開區間班次，往返高鐵嘉義站與嘉義市轉運中心（即台鐵嘉義站後站），方便民眾銜接高鐵、台鐵及市區交通。

鐵道局指出，增開班次分兩類，平常日每天增加2班；周五到周日的尖峰日，每天增加6班，增開班次最早於下午4時30分發車。

鐵道局表示，目前嘉義BRT由7211及7212兩條路線提供服務，合計每日114班，往返市區及高鐵站每小時約有3至4班。增班後，平日傍晚5時後可達每小時5班，週末傍晚5時至晚間8時可達每小時4至5班，增加尖峰時段旅客搭乘選擇。

鐵道局強調，高鐵新購列車預計於明年7月投入營運及高鐵增班規劃，後續嘉義接駁公車路線及班次將配合檢討調整，提升轉乘便利性。