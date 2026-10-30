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把世界解方帶回台灣 賴清德：青年百億圓夢是一場「台灣維新」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
總統賴清德今天出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，強調青年走向世界，不只為了實現個人夢想，更要把世界解方帶回台灣，這項政策已昇華為「台灣維新計畫」。記者郭韋綺／攝影
總統賴清德今天出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，強調青年走向世界，不只為了實現個人夢想，更要把世界解方帶回台灣，這項政策已昇華為「台灣維新計畫」。記者郭韋綺／攝影

總統賴清德今天出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，強調青年走向世界，不只為了實現個人夢想，更要把世界解方帶回台灣，這項政策已昇華為「台灣維新計畫」，他指出，教育平權是圓夢前置工程，政府透過學雜費補助、成長津貼等政策，讓孩子不論出身都能接受教育，成年後銜接百億圓夢計畫。

賴清德表示，青年百億海外圓夢計畫是他2024年競選總統時提出的政見，具體做法就是夢想由年輕人來做，舞台由政府來搭，政府希望協助年輕人築夢、走進世界，台灣的下一站就是世界，讓青年開拓視野，把世界解方帶回台灣。

賴清德指出，青年百億海外圓夢計畫去年首年有1463名青年參與，今年申請人數接近3073人，弱勢家庭青年占比達14%，累計受惠青年可望超過4500人。

賴清德說，聽完青年分享海外學習成果，內心非常感動，也對這項計畫有了新的理解，這已不是單純讓年輕人追逐夢想，而是台灣維新計畫，若推動讓更多青年參與，不僅個人能實現夢想、成就專業，也能在人生道路找到方向貢獻國家。

他指出，青年百億海外圓夢計畫之前，還有教育平權前端計畫，政府推動高中職不分公私立全面免學費，私立大專校院每年補助3萬5000元學雜費，低收入戶額外補助2萬元，中低收入戶加碼1萬5000元，藉此縮短公私立大學學雜費差距，減輕家庭負擔。

賴清德直言，考上公立大學與認真、聰明「不是百分之百相關」，偏鄉教育資源較少，考上公立大學的機會也相對較低，因此政府必須補救，直接補助學生，縮短公私立大學學雜費差距。

賴清德也談及兒童成長金政策，表示若明年預算審查順利，政府規畫在孩子6至18歲期間，每月預存2500元成長津貼，12年累積36萬元，再透過投資增加收益，目標讓孩子18歲時擁有約50萬元。

「他要念書，就有錢念書；他想要出國，就有經費去看看世界」賴清德說，若想創業也能將這筆錢作為第一筆資金，讓年輕人在人生不同階段都有更多選擇。

賴清德回憶，自己小學、國中都在鄉下就讀，有些同學因家境貧困中途輟學，也有人國中畢業便進工廠工作，他強調，台灣經濟發展至今，不管出生在什麼樣的家庭，只要他想念書，政府就要支持有書念，這就是教育平權。

賴清德表示，從學費補助、兒童成長金到青年百億海外圓夢計畫，讓孩子不論高中職或大專校院畢業，都有機會銜接海外圓夢計畫，把世界的經驗帶回台灣，匯聚成推動國家前進的力量。

總統賴清德今天出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，強調青年走向世界，不只為了實現個人夢想，更要把世界解方帶回台灣，這項政策已昇華為「台灣維新計畫」。記者郭韋綺／攝影
總統賴清德今天出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，強調青年走向世界，不只為了實現個人夢想，更要把世界解方帶回台灣，這項政策已昇華為「台灣維新計畫」。記者郭韋綺／攝影

總統賴清德今天出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，強調青年走向世界，不只為了實現個人夢想，更要把世界解方帶回台灣，這項政策已昇華為「台灣維新計畫」。記者郭韋綺／攝影
總統賴清德今天出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，強調青年走向世界，不只為了實現個人夢想，更要把世界解方帶回台灣，這項政策已昇華為「台灣維新計畫」。記者郭韋綺／攝影

總統賴清德今天出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，強調青年走向世界，不只為了實現個人夢想，更要把世界解方帶回台灣，這項政策已昇華為「台灣維新計畫」。記者郭韋綺／攝影
總統賴清德今天出席高雄青年百億海外圓夢計畫成果展，強調青年走向世界，不只為了實現個人夢想，更要把世界解方帶回台灣，這項政策已昇華為「台灣維新計畫」。記者郭韋綺／攝影

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