旅客抱怨機捷車廂飄異味 桃捷：每日收車後清潔消毒

有旅客在網路發文表示機捷有臭味，桃園大眾捷運公司今天表示，每日收車後都會執行車廂清潔消毒作業，並定期檢視電聯車設備、空調系統及清潔維護情形，旅客有疑慮可即時通報。

有來台民眾搭乘機捷後在Threads上發文表示機捷有臭味，又抱怨深夜11點半就沒車去台北，不但連發3篇抱怨文，甚至還出現不雅字眼。

有民眾回應，去日本也是一樣，應該是潮濕；也有人說「台北捷運也有這種味道，不知道為什麼」；還有民眾認為桃園市政府應該要負起責任。

不過也有民眾回應，「一踏進台灣就連3篇幹譙，看不懂是什麼心態啦，難怪有些人都說香港人根本瞧不起台灣人」；也有民眾留言「真的不用這麼勉強自己待在台灣，還要連發3篇臭台灣」。

桃捷公司回應記者詢問表示，桃捷公司針對民眾反映電聯車異味情形，已完成多項改善作業，例如軌道區域清潔、直達車椅墊及椅套更新、列車廂除臭、空調濾網更新，空調風道與盤管清潔及溫度自動調控等措施。

桃捷公司指出，由於機場捷運A10山鼻站鄰近農牧區，可能產生排泄物異味。桃捷公司已與桃園市政府農業局共同會勘，農業局已協助輔導業者進行污水處理改善設施，以降低周邊環境異味影響。

桃捷公司說，日常營運期間，於端點車站及每日收車後都會執行車廂清潔消毒作業，並定期檢視電聯車設備、空調系統及清潔維護情形，從車廂設備、清潔維護及外部環境等多面向落實改善。

桃捷公司表示，旅客搭乘時如有清潔需求，可透過車廂內「Q潔淨立碼清服務」通報，或即時告知站務及客服人員，提供搭乘時間、車站及車廂編號等資訊，以利桃捷公司進一步查明原因、追蹤處理及加強改善。