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國科會公布科技調查 去年全國研發經費、人力持續雙成長

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
去年全國研發經費達1兆1380億元，較前一年成長8.5%，研發人力也增加2.3%，持續雙成長。示意圖。聯合報系資料照
去年全國研發經費達1兆1380億元，較前一年成長8.5%，研發人力也增加2.3%，持續雙成長。示意圖。聯合報系資料照

國科會今天公布「114年全國科技動態調查」，去年全國研發經費達1兆1380億元，較前一年成長8.5%，研發人力也增加2.3%，持續雙成長。不過，由於名目國內生產毛額（GDP）增幅高於研發經費，研發經費占GDP比率降至3.96%，較前一年減少0.11個百分點。

國科會指出，全國研發經費繼113年突破兆元後，去年持續增加，但成長幅度漸趨平穩。研發經費占GDP比率略降，主要是去年名目GDP成長11.6%，高於研發經費8.5%的增幅所致。

經費來源方面，民間仍是主要投入來源，去年挹注9810億元，年增9%，占整體研發經費86.2%，比前一年增加0.4個百分點；政府部門投入1570億元，年增5.4%。

依研發類型區分，技術發展經費達8480億元，占整體74.5%，年增9.2%；應用研究經費2011億元，占17.7%，年增4.7%；基礎研究經費889億元，占7.8%，年增9.8%，增幅高於前一年的8.5%。

國科會表示，去年基礎研究經費增加79億元，各執行部門均較前一年增加，其中逾五成增額來自高等教育部門，34.9%來自政府部門，其餘9.6%來自企業及私人非營利部門，顯示高教與政府部門在政府資金挹注下，持續強化基礎研究投入。

人力方面，去年全國研發人力達31萬8261人年，年增2.3%。其中，負責主導及規畫研發活動的研究人員占58.5%，技術人員占37%，支援人員占4.6%，整體人力結構維持穩定。

研發人力性別比例仍約為男、女3比1。去年男性研發人力為23萬3686人年，女性為8萬4575人年；在女性研發人力中，研究人員占51.3%，較前一年微幅提升，技術人員及支援人員則分別占38.5%、10.3%。

國科會表示，全球市場對人工智慧、資料中心及半導體先進製程的高度需求，帶動我國高科技產業發展，是觀察研發投入持續成長的重要背景。面對全球科技競爭與產業版圖重組，未來將透過跨部會合作，結合產官學研能量，推動前瞻技術研發及人才培育，提升我國科技競爭力。

人力 科技 國科會

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