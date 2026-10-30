衛福部擬徹查牛奶針 麻醉醫學會發聲：適應症外使用須符合安全、倫理

民眾控訴新北市某診所開立「牛奶針」供妻子治療失眠，費用高還導致成癮。衛福部長石崇良昨天表示，不排除徹查全台同成分藥品使用情況。麻醉醫學會秘書長周韋翰指出，國際指引未將失眠列為牛奶針適應症，但即使適應症外使用藥物，也需符合安全、倫理等前提，衛福部規範確實允許非專科醫師使用該成分藥物於輕度、中度鎮靜。

麻醉用藥異丙酚俗稱牛奶針，周韋翰指出，牛奶針適應症及各項國際指引中，並未將失眠列為適應症，其用途主要為全身麻醉、需鎮靜處理的治療過程，及部分加護病房患者，因多重管路不適而使用該藥物舒緩；該成分藥物危險性高，包括呼吸抑制、心跳血壓降低等風險，有經驗醫師才能監測生命徵象，處理緊急情況。

不過，周韋翰指出，目前除麻醉科醫師外，衛福部也開放受過訓練的非麻醉科醫師，進行輕度、中度鎮靜。

依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱特管法）規定，受過麻醉醫學會認證的醫師，可執行輕度、中度鎮靜，但手術過程中負責鎮靜的醫師與主刀醫師須為不同人。但許多醫美診所常見主刀醫師外，並無其他醫師的情況，恐為徹查重點。周韋翰強調，學會不建議違規使用，若無第二位醫師在場，恐疏忽病人生命徵象監控，引發相關意外。

外界關注，牛奶針被不當使用於治療失眠，是否引發成癮？周韋翰指出，現代人常見失眠、憂鬱症等，除藥物外也要搭配心理等治療措施，以牛奶針治療失眠，證據並不明確；牛奶針在國內不是管制用藥，但在國際文獻中，確實發現使用該藥物有可能造成成癮，只是正常使用情況下，頻率不高、若在需要時使用，民眾不必太過擔心，若用於非常規用途且頻率高，就有可能發生成癮。

診所醫師稱使用牛奶針治療病人為適應症外使用，周韋翰指出，一項藥物申請藥證，會先從需求最高、容易切入市場的適應症開始，後續經政府審查、臨床試驗等，才擴大至其他適應症，因此，適應症外使用並不少見，但必須以不傷害病人為前提，並完整向病人告知副作用、可能情況，也須符合醫學上合理性、不違反醫學倫理，更要顧及病人安全，否則並不適當。