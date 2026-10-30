幸運兒是你嗎？ 公路局機車族0違規活動今天第1波抽獎 得主名單看這查

為了鼓勵機車族零違規、零肇事，公路局祭出抽獎活動，吸引近170萬人參與。3大獎包含機車、智慧型手機及智慧手錶，由9名幸運兒獲得，中獎率僅約0.07%。

公路局推出交通安全月「機車常用族交通零違規抽獎活動」，只要持有機車駕照、名下有機車，且在活動期間違規、肇事，就可以符合抽獎資格。最終吸引近170萬人報名，有多達131萬495人符合資格。

公路局表示，第一波抽獎將抽出3輛機車、3支iPhone手機及3支GARMIN智慧手表，還有安全帽、禮券等多項好禮，換算下來，3大獎中獎率約僅有0.07%。

「第一波得獎名單」稍早已經公布，民眾可上網檢閱自身證件號、姓名及聯絡電話兌獎，公路局也將於11月13日前透過紙本公文正式通知得獎者。