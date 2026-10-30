零紙本...手機秀出處方箋 新竹台大分院啟用電子處方箋

為配合衛福部中央健康保險署推動醫療數位轉型政策，新竹台大分院啟用「電子處方箋」服務，所屬新竹醫院及生醫醫院均已完成系統介接。民眾門診看診後，可透過手機取得電子處方箋QR Code，至院內或已提供電子處方箋服務的健保特約藥局領藥，減少紙本處方箋保存及攜帶的不便，讓智慧醫療從看診延伸至領藥流程。

新竹台大分院藥劑部主任張玉慧表示，過去慢性病病人持紙本處方箋領藥，若因保管不慎造成遺失、受潮或破損，可能需要重新回醫院處理。電子處方箋上線後，醫師開立處方並完成數位簽章，處方資料上傳至健保署平台，民眾可透過「台大醫院行動服務APP」或「全民健保快易通｜健康存摺」取得專屬電子處方箋QR Code，至提供電子處方箋服務的藥局，由藥師掃描QR Code取得處方內容調劑。

新竹台大分院指出，目前健保署採「逐步導入」方式推動電子處方箋，以一般處方箋及慢性病連續處方箋為優先，並依各地醫療量能及需求逐步推廣。現階段可提供電子處方箋調劑服務的健保特約藥局仍在增加中，民眾領藥前可先向藥局確認是否提供電子處方箋服務。

新竹台大分院參考台大總院推動經驗，今年進行小規模試辦，完成新竹醫院及生醫醫院系統介接，並於今年5月20日開立首張院內電子處方箋。目前已完成一般處方及慢性病連續處方箋電子化交付，持續透過實際使用經驗檢視及優化相關作業流程。

新竹台大分院院長洪冠予表示，電子處方箋的推動是新竹台大分院配合國家醫療數位轉型政策、持續發展智慧醫療的具體成果。智慧醫療的核心不只是導入科技，更在於運用數位化與標準化，持續優化醫療服務模式，讓科技回應臨床與病人的實際需求。未來新竹臺大分院將持續配合健保署政策，深化智慧醫療應用，讓數位科技真正轉化為更安全、高效且以病人為中心的醫療服務。