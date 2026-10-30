醫曝撞到桌腳飆髒話「真的能止痛」 研究：平時愛罵反而沒用

相信多數人都有過不小心踢到桌腳、撞到家具，痛到瞬間飆出髒話的經驗，而這樣的反應竟然能止痛！復健科醫師王思恒分享英國研究指出，疼痛時罵髒話，有助於提高身體對疼痛的耐受度，甚至能讓人多忍耐約33％的時間。不過，研究也發現，平時越習慣說髒話的人，這項止痛效果反而越不明顯。

王思恒醫師在臉書粉專「一分鐘健身教室」透過影片分享，英國基爾大學（Keele University）於2020年進行一項實驗，找來92名受試者，要求他們將手浸泡在攝氏3至5度的冰水中，並比較罵髒話與說一般詞語時，對疼痛的忍受程度。

實驗結果發現，邊泡冰水邊罵髒話的人，將手留在冰水中的時間，比說一般詞語的人多出約33％，顯示髒話可能具有一定的止痛效果。更有趣的是，研究人員也測試了自行編造的假髒話，結果發現無法產生相同效果，顯示真正具有情緒的髒話，才可能發揮止痛作用。

為什麼罵髒話能幫助止痛？王思恒解釋，科學家推測，這可能與大腦面對疼痛及壓力時的反應有關。當人感受到疼痛時，脫口而出的髒話就像按下身體警報器，大腦感受到壓力，就會暫時降低對疼痛的感受，因此能提高忍痛能力。

不過，這項「止痛開關」並非越常使用越有效。王思恒指出，另一項實驗發現，平時越愛罵髒話的人，這樣的止痛效果反而越小。王思恒形容，髒話就像一種有習慣性的止痛藥，「天天吃，真正需要的時候就不靈了」，因此他建議民眾平時說話還是盡量文雅，把髒話留到真正需要的那一刻。