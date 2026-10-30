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11月沒連假先備戰跨年 元旦離島管制航線 下周一開放訂位

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
元旦離島機票下周一開賣。圖／立榮航空提供
元旦離島機票下周一開賣。圖／立榮航空提供

2026年進入倒數，元旦跨年要到離島的返鄉、出遊旅客注意了，民航局宣布，澎湖、金門及馬祖等3離島管制航線，將提供近千架次，下周一上午9時起開放訂位。預估1月2日前為本島前往離島尖峰、後為離島返本島尖峰，屆時票面皆會加註使用限制，退票與搭乘上都需特別留意。

民航局表示，明年元旦3天連假，自跨年當天起將啟動一連5天航空疏運期。重點疏運航線包含澎湖、金門及馬祖等，3管制航線將提供992架次、7萬4688個座位，於下周一上午9時起開放訂位。

民航局說，澎湖航線有450架次、3萬276個座位數；金門航線458架次、3萬8622個座位數；馬祖航線84架次、5790個座位數。已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，尖峰時段約落在12月31日至1月2日台灣出發往離島方向，以及1月2日至1月4日離島出發往台灣方向，上述時間段機票均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，並實施「退票費用分級制」。

民航局說，旅客購買加註使用限制的機票，退票費用將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等3階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價10%、20%及30%，使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

離島 元旦 連假

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