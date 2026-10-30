11月新制50至64歲成人公費打疫苗 2款罕病藥納健保救A、B血友患者

衛福部今公布11月新制措施，包括11月2日起開放第二階段公費流感及新冠疫苗接種，對象擴大至50至64歲無高風險慢性疾病成人；另健保署自11月1日起新增2項罕見疾病藥品給付，分別用於帶有抗體的A型、B型血友病患者，及具有ADAMTS13缺乏先天性血栓性血小板低下紫斑症病人，提供病人更多治療選擇。

本季公費疫苗打氣旺公費流感疫苗自10月1日開打至10月26日止，全對象累計接種約400.8萬人次，為去年同期387萬人次的1.04倍；新冠疫苗則已累計接種逾118萬人次，為去年同期88.5萬人次的1.3倍。

公費疫苗自11月2日起進入第二階段，開放50至64歲無高風險慢性疾病成人公費接種流感疫苗及新冠疫苗。透過擴大接種對象，提升國人對抗主流病毒株的免疫保護力，降低重症及死亡風險，為預防傳染病最有效的方法。

健保給付方面，健保署自11月1日起新增含concizumab成分藥品「全艾凝注射劑」，納入正式健保給付，適用於12歲以上帶有抗體的A型或B型血友病患者，作為預防性治療的新選擇。

健保署預估，該藥第1年至第5年使用人數約14至28人，藥費約9600萬元至1億8900萬元，人年藥費約676萬元，預估財務衝擊可節省1.24億元至2.42億元。

另一項新增給付藥品為含rADAMTS13成分的「安紫酶注射劑」，適用於具有ADAMTS13缺乏的先天性血栓性血小板低下紫斑症患者，同樣自11月1日起納入正式健保給付。

健保署說，依據第三期臨床試驗結果，在主要療效指標「TTP急性症狀事件」方面，使用rADAMTS13的患者無人發生事件，標準治療組則有1人發生；在次要療效指標「血小板減少之年發生率」方面，rADAMTS13組也低於標準治療組，分別為0.74及1.73，且臨床使用具有方便性。

健保署預估，該藥第1年至第5年每年治療人數均為12人，每年藥費約5167萬元，人年藥費約431萬元。