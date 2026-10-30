婦人規律服藥仍反覆火燒心 亞東醫院RAP微創術式改善胃食道逆流

52歲陳太太長期受火燒心困擾，飯後及夜間平躺時尤為明顯。儘管她規律服用強效質子幫浦抑制劑等胃酸抑制藥物，症狀仍無法獲得全面改善，且一旦停藥便容易復發。經亞東醫院進階內視鏡科主任暨肝膽腸胃科鍾承軒醫師評估後，陳太太接受微創胃鏡抗逆流RAP術式治療，術後症狀獲得顯著改善，隨訪一年多未再復發，亦無需長期服藥。

鍾承軒主任指出，胃食道逆流不一定僅因胃酸分泌過多引起，亦可能與胃與食道交界處的抗逆流屏障功能異常有關。正常情況下，賁門及周邊構造能防止胃內容物逆流至食道，一旦相關構造鬆弛，胃內容物便容易上湧。對於長期服藥仍難以控制症狀或停藥後反覆發作的患者，應進一步釐清逆流原因，評估適切的治療選擇。

藥物主要作用在於抑制胃酸分泌並減輕食道刺激，但若患者本身存在抗逆流屏障功能異常，單靠藥物恐難根治。鍾承軒主任提醒，若長期服藥效果不佳，患者不宜自行增加藥量或頻繁更換藥物，而應回診尋求專業醫師評估。除藥物外，針對部分符合條件的患者，亦可考慮內視鏡抗逆流治療以改善鬆弛狀況。

RAP術式（黏膜切除合併縫合緊縮術）為一種透過胃鏡進行的微創治療。醫師經口腔進入胃與食道交界處，結合黏膜切除與縫合緊縮，藉此改善局部構造鬆弛並強化抗逆流屏障。術式首先切除賁門附近部分黏膜，再利用內視鏡縫合裝置將組織摺疊縫合，利用後續傷口癒合形成的瘢痕收縮達到緊縮效果。

由於RAP術式完全經由口腔進行，腹部不留手術傷口，為患者提供不同於傳統腹腔手術的治療選擇。然而，鍾承軒主任補充說明，實際治療效果、術後恢復情形以及後續是否仍需服藥，均會因個人病況而異，仍須由專業醫師進行嚴謹評估與長期追蹤。

鍾承軒主任強調，胃食道逆流成因複雜，並非所有患者皆適合RAP術式。針對藥物效果不佳者，醫師會安排胃鏡檢查，並視需要進行食道酸鹼度監測與食道蠕動壓力檢查。若患者合併較大的食道裂孔疝氣或其他不適宜情況，則需尋求其他治療方案，切勿自行判斷或擅自手術。

除了醫療干預，日常生活習慣的調整同樣不可或缺。鍾承軒主任建議，民眾應避免飯後立即平躺，睡前兩至三小時盡量禁食，並減少咖啡、酒精、高脂高糖及辛辣食物的攝取。若有體重過重問題應適度減重，夜間易逆流者可適當抬高床頭，透過藥物、手術與日常保養多管齊下，有效提升生活品質。