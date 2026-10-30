駕駛缺工無解 國光客運再度減班 2周內又被裁罰累計45萬元

疫後客運駕駛缺工成常態，曾經身為全台客運龍頭的國光客運，深受衝擊。先前才因部分北部路線無預警減班，遭公路局開罰36萬，兩周後又因同樣原因再度被開罰9萬。公路局表示，國光缺班狀況目前已大幅改善，將持續督導業者調派車輛或租遊覽車，務必依照核定班次行駛。

國光客運駕駛人力短缺，本月中還曾因駕駛臨時請假，未向主管機關申請即自行將1820、1822、1878及1879等4條國道客運路線減班65班次，引發民怨。

國光當時緊急調派遊覽車支援、啟動緊急調度，並同步調整班表、祭出招募獎金與路線獎金，同時利用自營與外租遊覽車支持疏運。交通部公路局也針對本次無預警減班，各祭出最高9萬罰則，總計開罰36萬。

昨天國光又突然在動態系統公告1820路線臨時停駛部分班次。公路局表示，國光客運竹東站因駕駛人力不足，監理所接獲消息後，已針對上午減班4班裁罰9萬元，同時要求業者調派車輛或租借遊覽車。下午班次都按核定班次行駛。

對於國光兩周內累計遭裁罰45萬元，公路局表示，國光客運指16日起採調派該公司自營遊覽車與外租遊覽車併行方式支援行駛，先前大幅缺班情形已有改善。

公路局強調，將持續督導國光客運，如因駕駛人力不足，務必調派車輛或租借遊覽車，按照核定班次行駛。