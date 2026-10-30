快訊

台股45K保衛戰！46千金幾乎全倒、9檔觸跌停 創意領軍3檔逆勢翻紅

「蘋果稅」降價！公平會宣布 台灣App Store佣金明起30%降至26%　

台南車站公共鋼琴爆紅突貼「禁未申請演奏」公告引論戰 新規出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

易飛旅遊金門直飛韓國清州首航180席完售 搶攻台韓雙向觀光商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
可依航空金門－清州首航班機於金門機場接受水門禮。易飛網／提供
可依航空金門－清州首航班機於金門機場接受水門禮。易飛網／提供

易飛網（2734）搶攻離島國際觀光商機，攜手韓國觀光公社台北支社及韓國可依航空（Aero K），29日開出金門直飛韓國清州包機，首航180個席次全數完售，並預計迎來逾百名韓國旅客赴金門觀光。易飛網透過整合台韓雙向客源，擴大國際包機業務布局，開拓離島旅遊市場新商機。

易飛網董事長周昀生表示，此次金門直飛清州包機，不僅滿足離島居民出國旅遊需求，也展現公司從傳統旅遊產品銷售，進一步朝航空資源整合、區域市場開發及跨境客源布局的經營策略發展。

過去金門居民赴韓旅遊，多須先搭乘國內線至台灣本島，再轉搭國際航班，增加交通時間及旅遊成本。此次直飛包機推出後，讓金門旅客可直接從當地機場出發，降低轉機成本，也有助於開發過去受交通限制的離島出境旅遊市場。

此次包機由韓國可依航空執飛，首航航班RF5163於29日晚間7時5分自金門機場起飛，韓國當地時間晚間10時50分抵達清州國際機場。清州位於韓國中部，可串聯首爾及韓國其他主要城市，可依航空目前也營運台北至清州航線，每日兩班。

在旅遊產品方面，易飛旅遊針對離島客群推出韓國賞楓及親子樂園兩款五日行程，每人26,900元起，分別鎖定熟齡、朋友出遊及親子家庭等客群，透過直飛航班搭配差異化行程，提高產品吸引力。

除了出境旅遊，易飛旅遊也同步開發韓國入境客源，預計將有逾百名韓國旅客搭乘包機前往金門，帶動當地旅宿、餐飲、交通及伴手禮等觀光消費。

周昀生指出，雙向客源整合是提升國際包機營運效益的重要關鍵。透過同步開發出境及入境市場，有助於擴大航線客源基礎，也讓國際觀光效益從航空運輸延伸至地方產業。

根據韓國觀光公社預估，2026年台灣赴韓旅遊人次有望突破200萬大關。隨著台灣旅客赴韓需求持續成長，旅遊目的地也逐漸從首爾、釜山等熱門城市向其他區域延伸，為旅遊業者開發特色行程帶來新機會。

展望後市，易飛網表示，將持續觀察金門至清州包機的市場反應、實際載客表現及台韓雙向旅遊需求，並評估結合航空公司、地方政府及海外觀光單位資源，開發更多區域國際旅遊產品，擴大國際包機及跨境客源布局。

金門 韓國 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金門直航韓國清州首航…106名韓客抵金 180名在地民眾出遊

元旦連假離島機票下周一開搶 三離島航線供7.4萬個座位

雄獅全球鐵道旅遊營收突破10億元 攜臺鐵推新行程搶國旅商機

太陽集團旗下太陽富國航空首度參展2026 ITF台灣國際旅展　祭出展場限定機票優惠與豐富好禮

相關新聞

迎戰九合一選舉！台灣高鐵加開40班次 選前之夜提供9班擴大自由座

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵已規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開40班次列車（南下18班，北上22班），總計提供718班次列車的旅運服務。各車次列車已自今天凌晨0時起開放購票。

機車零違規活動抽iPhone 吸170萬人響應 公路局：3大獎中獎率0.07%

為了鼓勵機車族零違規、零肇事，公路局祭出抽獎活動，吸引近170萬人參與。3大獎包含機車、智慧型手機及智慧手表，由9名幸運兒獲得，中獎率僅約0.07%。公路局說，符合抽獎資格者中，有5%去年同期曾有肇事紀錄。或許大獎當誘因，真能讓民眾騎車更小心。

煙花今重返強颱 粉專：颱風眼依舊清晰 維持第2次巔峰狀態

煙花颱風今天凌晨再度增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，煙花颱風目前已重返強烈颱風等級，並維持在第二次巔峰狀態，颱風眼依舊清晰。

5歲男童進女廁掀論戰 律師拋1疑問：該注意的不是身高

5歲男童能不能進女廁？1名婦人不放心讓5歲兒子獨自上男廁，帶著身高122公分的兒子進女廁，遭到其他女性指責，引起網友論戰。

煙花今重返強颱！ 粉專曝「風眼清晰無眼屎」 未來路徑曝光

在關島東北方的煙花颱風，今天凌晨2時重返強烈颱風，目前距離台灣大約3040公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，圓滾滾的煙花颱風，核心相當扎實，「風眼依舊清晰、無眼屎」，來台的機率仍然非常低。

今年台灣不缺水？ 專家曝水情樂觀3原因 關注枯水期尤其中南部是關鍵

今年台灣不缺水嗎？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，檢視今年整體的降雨，今年不是全年都不缺水，而是前期曾經吃緊，後期緊吃。尤其是中後期，靠颱風挹注、降雨補注與水利署的水資源管理，讓目前的整體水情恢復穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。