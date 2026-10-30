易飛旅遊金門直飛韓國清州首航180席完售 搶攻台韓雙向觀光商機

易飛網（2734）搶攻離島國際觀光商機，攜手韓國觀光公社台北支社及韓國可依航空（Aero K），29日開出金門直飛韓國清州包機，首航180個席次全數完售，並預計迎來逾百名韓國旅客赴金門觀光。易飛網透過整合台韓雙向客源，擴大國際包機業務布局，開拓離島旅遊市場新商機。

易飛網董事長周昀生表示，此次金門直飛清州包機，不僅滿足離島居民出國旅遊需求，也展現公司從傳統旅遊產品銷售，進一步朝航空資源整合、區域市場開發及跨境客源布局的經營策略發展。

過去金門居民赴韓旅遊，多須先搭乘國內線至台灣本島，再轉搭國際航班，增加交通時間及旅遊成本。此次直飛包機推出後，讓金門旅客可直接從當地機場出發，降低轉機成本，也有助於開發過去受交通限制的離島出境旅遊市場。

此次包機由韓國可依航空執飛，首航航班RF5163於29日晚間7時5分自金門機場起飛，韓國當地時間晚間10時50分抵達清州國際機場。清州位於韓國中部，可串聯首爾及韓國其他主要城市，可依航空目前也營運台北至清州航線，每日兩班。

在旅遊產品方面，易飛旅遊針對離島客群推出韓國賞楓及親子樂園兩款五日行程，每人26,900元起，分別鎖定熟齡、朋友出遊及親子家庭等客群，透過直飛航班搭配差異化行程，提高產品吸引力。

除了出境旅遊，易飛旅遊也同步開發韓國入境客源，預計將有逾百名韓國旅客搭乘包機前往金門，帶動當地旅宿、餐飲、交通及伴手禮等觀光消費。

周昀生指出，雙向客源整合是提升國際包機營運效益的重要關鍵。透過同步開發出境及入境市場，有助於擴大航線客源基礎，也讓國際觀光效益從航空運輸延伸至地方產業。

根據韓國觀光公社預估，2026年台灣赴韓旅遊人次有望突破200萬大關。隨著台灣旅客赴韓需求持續成長，旅遊目的地也逐漸從首爾、釜山等熱門城市向其他區域延伸，為旅遊業者開發特色行程帶來新機會。

展望後市，易飛網表示，將持續觀察金門至清州包機的市場反應、實際載客表現及台韓雙向旅遊需求，並評估結合航空公司、地方政府及海外觀光單位資源，開發更多區域國際旅遊產品，擴大國際包機及跨境客源布局。