快訊

台股45K保衛戰！46千金幾乎全倒、9檔觸跌停 創意領軍3檔逆勢翻紅

「蘋果稅」降價！公平會宣布 台灣App Store佣金明起30%降至26%　

台南車站公共鋼琴爆紅突貼「禁未申請演奏」公告引論戰 新規出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

迎戰九合一選舉！台灣高鐵加開40班次 選前之夜提供9班擴大自由座

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台灣高鐵規畫為期4天的選舉疏運，針對11月27日下班通勤與返鄉2股人潮將同時湧現的狀況，規畫下班尖峰時間總計4小時、9班擴大自由座列車。聯合報系資料照
台灣高鐵規畫為期4天的選舉疏運，針對11月27日下班通勤與返鄉2股人潮將同時湧現的狀況，規畫下班尖峰時間總計4小時、9班擴大自由座列車。聯合報系資料照

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵已規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開40班次列車（南下18班，北上22班），總計提供718班次列車的旅運服務。各車次列車已自今天凌晨0時起開放購票。

高鐵公司說，依照過往疏運經驗，高鐵公司已針對11月27日（周五）假期前最後工作日，下班通勤與返鄉2股人潮將同時湧現的狀況，規畫在當日下午5時至8時之間加開班次，讓4小時的下班尖峰時段內，每小時都有2至3班從南港或台北發車南下至台中、停靠沿途各站的列車，且均配置11節自由座，總計4小時將提供9班擴大自由座列車，提供充足運能疏運自由座人潮。

台灣高鐵公司提醒搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省排隊時間。此外，疏運期間各車次均配置2至11節不等的自由座車廂，建議搭乘自由座的旅客到站後，可先透過站內「旅客資訊顯示系統」查詢各車次自由座配置資訊，確認排隊動線，同時配合站務人員引導，依序乘車。高鐵各車站也將於疏運期間加派人力，引導旅客順利乘車。

台灣高鐵公司特別提醒準備利用自由座返鄉或出遊的旅客，預先查詢高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，可立即掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，建議優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省時間。

此外，11月27日（周五）南下的1297、1173車次；11月29日（日）北上的1336、1698及1296車次，這5車次僅提供11至12車作為自由座車廂，且抵達端點站（左營站／南港站）的時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），提醒旅客留意到站時間，並預先安排到站後的交通接駁。

台灣高鐵公司於疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」、「校外教學團體」及「指定區間團體」等專案則不適用。

台灣高鐵因應2026年地方公職人員選舉，指定實施2節自由座車次資訊。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵因應2026年地方公職人員選舉，指定實施2節自由座車次資訊。圖／台灣高鐵提供

高鐵 九合一選舉 自由座

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

元旦連假離島機票下周一開搶 三離島航線供7.4萬個座位

雄獅全球鐵道旅遊營收突破10億元 攜臺鐵推新行程搶國旅商機

藤井風明晚世運開唱 警方動員400餘警民力封路

通訊實測 高鐵1成路段連不上5G

相關新聞

迎戰九合一選舉！台灣高鐵加開40班次 選前之夜提供9班擴大自由座

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵已規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開40班次列車（南下18班，北上22班），總計提供718班次列車的旅運服務。各車次列車已自今天凌晨0時起開放購票。

機車零違規活動抽iPhone 吸170萬人響應 公路局：3大獎中獎率0.07%

為了鼓勵機車族零違規、零肇事，公路局祭出抽獎活動，吸引近170萬人參與。3大獎包含機車、智慧型手機及智慧手表，由9名幸運兒獲得，中獎率僅約0.07%。公路局說，符合抽獎資格者中，有5%去年同期曾有肇事紀錄。或許大獎當誘因，真能讓民眾騎車更小心。

煙花今重返強颱 粉專：颱風眼依舊清晰 維持第2次巔峰狀態

煙花颱風今天凌晨再度增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，煙花颱風目前已重返強烈颱風等級，並維持在第二次巔峰狀態，颱風眼依舊清晰。

5歲男童進女廁掀論戰 律師拋1疑問：該注意的不是身高

5歲男童能不能進女廁？1名婦人不放心讓5歲兒子獨自上男廁，帶著身高122公分的兒子進女廁，遭到其他女性指責，引起網友論戰。

煙花今重返強颱！ 粉專曝「風眼清晰無眼屎」 未來路徑曝光

在關島東北方的煙花颱風，今天凌晨2時重返強烈颱風，目前距離台灣大約3040公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，圓滾滾的煙花颱風，核心相當扎實，「風眼依舊清晰、無眼屎」，來台的機率仍然非常低。

今年台灣不缺水？ 專家曝水情樂觀3原因 關注枯水期尤其中南部是關鍵

今年台灣不缺水嗎？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，檢視今年整體的降雨，今年不是全年都不缺水，而是前期曾經吃緊，後期緊吃。尤其是中後期，靠颱風挹注、降雨補注與水利署的水資源管理，讓目前的整體水情恢復穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。