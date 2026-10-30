迎戰九合一選舉！台灣高鐵加開40班次 選前之夜提供9班擴大自由座

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵已規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開40班次列車（南下18班，北上22班），總計提供718班次列車的旅運服務。各車次列車已自今天凌晨0時起開放購票。

高鐵公司說，依照過往疏運經驗，高鐵公司已針對11月27日（周五）假期前最後工作日，下班通勤與返鄉2股人潮將同時湧現的狀況，規畫在當日下午5時至8時之間加開班次，讓4小時的下班尖峰時段內，每小時都有2至3班從南港或台北發車南下至台中、停靠沿途各站的列車，且均配置11節自由座，總計4小時將提供9班擴大自由座列車，提供充足運能疏運自由座人潮。

台灣高鐵公司提醒搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省排隊時間。此外，疏運期間各車次均配置2至11節不等的自由座車廂，建議搭乘自由座的旅客到站後，可先透過站內「旅客資訊顯示系統」查詢各車次自由座配置資訊，確認排隊動線，同時配合站務人員引導，依序乘車。高鐵各車站也將於疏運期間加派人力，引導旅客順利乘車。

台灣高鐵公司特別提醒準備利用自由座返鄉或出遊的旅客，預先查詢高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，可立即掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，建議優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省時間。

此外，11月27日（周五）南下的1297、1173車次；11月29日（日）北上的1336、1698及1296車次，這5車次僅提供11至12車作為自由座車廂，且抵達端點站（左營站／南港站）的時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），提醒旅客留意到站時間，並預先安排到站後的交通接駁。

台灣高鐵公司於疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」、「校外教學團體」及「指定區間團體」等專案則不適用。