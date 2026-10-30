快訊

台股45K保衛戰！46千金幾乎全倒、9檔觸跌停 創意領軍3檔逆勢翻紅

「蘋果稅」降價！公平會宣布 台灣App Store佣金明起30%降至26%　

台南車站公共鋼琴爆紅突貼「禁未申請演奏」公告引論戰 新規出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

元旦連假離島機票下周一開搶 三離島航線供7.4萬個座位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

明年元旦有3天連假，離島機票即將開放訂位！交通部民用航空局今（30）日宣布，明年元旦疏運期間，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線共規劃992架次、7萬4,688個座位，將自11月2日上午9時起開放訂位。民航局也提醒，連假尖峰時段機票將加註使用限制，並實施退票費用分級制，最高可收取票面價3成的退票費。

民航局表示，2027年元旦假期為1月1日至1月3日，共3天連假，航空疏運期間則規劃自2026年12月31日至2027年1月4日，合計5天。考量元旦連假離島旅運需求，疏運重點將以澎湖、金門及馬祖航線為主，各航空公司已依市場需求規劃航班，後續也將持續觀察訂位情形，視需求適時增班。

三離島航線運能方面，澎湖航線規劃450架次、提供3萬276個座位；金門航線458架次、提供3萬8,622個座位；馬祖航線84架次、提供5,790個座位，合計992架次、7萬4,688個座位。

民航局提醒，疏運尖峰時段的機票使用規定也須留意。2026年12月31日至2027年1月2日，台灣出發前往離島方向，以及2027年1月2日至1月4日離島出發返回台灣方向的機票，均將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，並實施退票費用分級制。

退票費用將依距離航班起飛時間分為三階段，分別為起飛前7日以上、起飛前1日至6日，以及航班起飛當日且起飛前，退票費最高不得超過票面價的10%、20%及30%。民航局提醒，旅客若無法搭乘原訂航班，務必在起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依機票規定辦理退票，以免影響自身權益。

此外，離島航班容易受到天候影響而異動，民航局呼籲旅客出發前留意最新氣象及航班資訊，提前訂妥機位，搭機當天也應預留交通時間、提早抵達機場報到，並備妥身分證件，以確保行程順利。

元旦連假 元旦 離島

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

太陽集團旗下太陽富國航空首度參展2026 ITF台灣國際旅展　祭出展場限定機票優惠與豐富好禮

巴基斯坦對台禁飛令急轉彎！長榮客機首架飛越領空 其他航班仍繞道

金門直航韓國清州首航…106名韓客抵金 180名在地民眾出遊

巴基斯坦突撤台灣航空禁飛令 政院：尊重業者考量安全、時間與成本

相關新聞

迎戰九合一選舉！台灣高鐵加開40班次 選前之夜提供9班擴大自由座

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵已規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開40班次列車（南下18班，北上22班），總計提供718班次列車的旅運服務。各車次列車已自今天凌晨0時起開放購票。

機車零違規活動抽iPhone 吸170萬人響應 公路局：3大獎中獎率0.07%

為了鼓勵機車族零違規、零肇事，公路局祭出抽獎活動，吸引近170萬人參與。3大獎包含機車、智慧型手機及智慧手表，由9名幸運兒獲得，中獎率僅約0.07%。公路局說，符合抽獎資格者中，有5%去年同期曾有肇事紀錄。或許大獎當誘因，真能讓民眾騎車更小心。

煙花今重返強颱 粉專：颱風眼依舊清晰 維持第2次巔峰狀態

煙花颱風今天凌晨再度增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，煙花颱風目前已重返強烈颱風等級，並維持在第二次巔峰狀態，颱風眼依舊清晰。

5歲男童進女廁掀論戰 律師拋1疑問：該注意的不是身高

5歲男童能不能進女廁？1名婦人不放心讓5歲兒子獨自上男廁，帶著身高122公分的兒子進女廁，遭到其他女性指責，引起網友論戰。

煙花今重返強颱！ 粉專曝「風眼清晰無眼屎」 未來路徑曝光

在關島東北方的煙花颱風，今天凌晨2時重返強烈颱風，目前距離台灣大約3040公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，圓滾滾的煙花颱風，核心相當扎實，「風眼依舊清晰、無眼屎」，來台的機率仍然非常低。

今年台灣不缺水？ 專家曝水情樂觀3原因 關注枯水期尤其中南部是關鍵

今年台灣不缺水嗎？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，檢視今年整體的降雨，今年不是全年都不缺水，而是前期曾經吃緊，後期緊吃。尤其是中後期，靠颱風挹注、降雨補注與水利署的水資源管理，讓目前的整體水情恢復穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。