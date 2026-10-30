元旦連假離島機票下周一開搶 三離島航線供7.4萬個座位

明年元旦有3天連假，離島機票即將開放訂位！交通部民用航空局今（30）日宣布，明年元旦疏運期間，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線共規劃992架次、7萬4,688個座位，將自11月2日上午9時起開放訂位。民航局也提醒，連假尖峰時段機票將加註使用限制，並實施退票費用分級制，最高可收取票面價3成的退票費。

民航局表示，2027年元旦假期為1月1日至1月3日，共3天連假，航空疏運期間則規劃自2026年12月31日至2027年1月4日，合計5天。考量元旦連假離島旅運需求，疏運重點將以澎湖、金門及馬祖航線為主，各航空公司已依市場需求規劃航班，後續也將持續觀察訂位情形，視需求適時增班。

三離島航線運能方面，澎湖航線規劃450架次、提供3萬276個座位；金門航線458架次、提供3萬8,622個座位；馬祖航線84架次、提供5,790個座位，合計992架次、7萬4,688個座位。

民航局提醒，疏運尖峰時段的機票使用規定也須留意。2026年12月31日至2027年1月2日，台灣出發前往離島方向，以及2027年1月2日至1月4日離島出發返回台灣方向的機票，均將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，並實施退票費用分級制。

退票費用將依距離航班起飛時間分為三階段，分別為起飛前7日以上、起飛前1日至6日，以及航班起飛當日且起飛前，退票費最高不得超過票面價的10%、20%及30%。民航局提醒，旅客若無法搭乘原訂航班，務必在起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依機票規定辦理退票，以免影響自身權益。

此外，離島航班容易受到天候影響而異動，民航局呼籲旅客出發前留意最新氣象及航班資訊，提前訂妥機位，搭機當天也應預留交通時間、提早抵達機場報到，並備妥身分證件，以確保行程順利。