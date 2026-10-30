秋冬RSV進入傳染高峰 醫建議家中老幼接種「5大疫苗」

流感、新冠之外，秋冬也要注意呼吸道細胞融合病毒（RSV）。疾管署統計，今年9月RSV陽性檢體數約為1月的6倍，創下今年單月新高。醫師指出，RSV造成肺炎的機率為流感的2.7倍，RSV住院患者的死亡風險更是流感的2.3倍。長者、幼兒等高風險族群除了接種流感、新冠、肺炎鏈球菌與百日咳疫苗，也應與醫師討論接種RSV疫苗。

台灣感染症醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會昨共同舉辦記者會，提醒民眾RSV已經開始進入傳染高峰期。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，RSV傳染性強，一人可傳給三人，RSV發音類似台語「瓦斯味」，也如瓦斯外洩，無聲無息。由於初期症狀不具特異性，民眾容易當成一般感冒，免疫力較弱或有慢性疾病的長者，病程可能快速惡化。RSV在台灣有A、B兩型共同流行，一年四季都可能出現病例，且可能終身反覆感染。

陳育民表示，肺炎長年位居國人死因第三名，而RSV是引發長者肺炎的重要病因之一，每10名因肺炎住院的長者中，就有1名感染RSV，且感染RSV造成肺炎的機率為流感的2.7倍，RSV住院患者的死亡風險比流感增加2.3倍，發生插管或死亡的比例也比新冠高。

陳育民說，另有研究指出，因RSV住院的長者每4人就有1人在住院後一年內去世。此外，50歲以上RSV住院患者中，約2成會發生急性心臟事件，部分併發症甚至持續到出院後180天。甚至約3成長者在住院6個月後日常生活仍受影響，且四分之一在住院的6至12個月仍感到呼吸困難，讓原本能夠生活自理的長者，變成需要家人長期照顧。

RSV對慢性病患者的威脅也不容低估。陳育民指出，資料顯示，RSV住院患者中超過9成原本即患有慢性疾病，其中更有63%具有三項以上的慢性病；國際研究亦顯示，慢性病患者感染RSV後的住院風險較健康同齡者高出3至10倍。

台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會教授吳至行表示， RSV沒有專一性病毒治療藥物，感染無法有效縮短病程，因此主動預防至關重要。一旦長者感染RSV住院，平均住院天數高達32天，並對家庭造成沉重的醫療負擔。

吳至行指出，研究數據顯示，約有4成RSV感染者沒有症狀，不知不覺間將病毒傳播給周遭的人，包括幼兒、長輩或慢性病患者，「一人感染、全家承擔」。

吳至行表示，除了流感、新冠、肺炎鏈球菌與百日咳疫苗，民眾也應依年齡及個人健康風險與醫師討論是否需要接種RSV疫苗。研究顯示，接種RSV疫苗可降低62%的RSV相關住院風險及69%的重症風險，並且能降低79%的RSV相關血栓栓塞事件，包括心肌梗塞、中風及靜脈血栓。

哪些高風險族群應主動與醫師討論接種RSV疫苗？台灣感染症醫學會理事長張峰義建議，75歲（含）以上成人；60至74歲的RSV疾病高風險族群，包括慢性肺病、心血管疾病、肝臟或腎臟等慢性疾病者，以及長期照顧機構與其他照顧機構住民；懷孕28至36週的孕婦，可提供新生兒出生至6個月內的被動免疫力。

吳至行建議，家庭呼吸道防護可從三步驟做起。盤點：整理家中長輩、慢性病患者、孕婦與幼兒的年齡、健康狀況及既往疫苗接種紀錄；諮詢：就醫時主動與醫師討論，確認合適的疫苗種類及接種時程；落實：除疫苗接種外，也應勤洗手，出現呼吸道症狀時戴口罩並避免接觸高風險家人，同時做好環境清潔與消毒。

張峰義進一步表示，RSV防護在長照機構場域更顯重要。疾管署今年1月修訂「長期照護機構呼吸道細胞融合病毒（RSV）感染管制指引」明確建議，長照機構60歲以上的服務對象，尤其是患有慢性疾病者，經醫師評估後可接種RSV疫苗，顯示疫苗接種已是長照機構RSV防護的重要一環。未來也應評估長照機構公費RSV疫苗的可行性。

陳育民表示，肺炎長年位居國人死因第三名，而RSV是引發長者肺炎的重要病因之一，每10名因肺炎住院的長者中，就有1名感染RSV。圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供