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降血壓未留意致腎功能惡化 慈濟醫師籲慎防急性腎損傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
慈濟台北醫院腎臟內科吳哲熊醫師。圖／慈濟醫院提供
慈濟台北醫院腎臟內科吳哲熊醫師。圖／慈濟醫院提供

54歲陳先生患有糖尿病、高血壓及慢性腎臟病，長期服用血管張力素受體阻斷劑。近期因腳部水腫就醫並服用利尿劑，數日後收縮壓降至一百毫米汞柱以下，但他未予理會仍持續用藥。直至回台北慈濟醫院腎臟內科追蹤，抽血發現肌酸酐自1.5毫克升至2.3毫克，顯示腎功能變差。

腎臟內科吳哲熊醫師安排腎臟超音波檢查，未見明顯尿路阻塞，綜合近期用藥變化及檢查結果，研判為血壓偏低、腎臟灌流不足所引發的「腎前性急性腎損傷」，隨即調整用藥並持續追蹤。急性腎損傷指腎功能短時間內突然變差，初期往往無明顯症狀，常需抽血才被發現，因此容易遭忽略。

急性腎損傷成因多元，其中「腎前性」是指流進腎臟血液不足，常見於嚴重脫水、大量出血、敗血症或心臟衰竭，部分常用藥物在特定時機也會造成相同結果。吳哲熊醫師表示，腎臟過濾血液仰賴足夠血流與壓力，其中三類藥物最需要民眾特別留意。

第一類為血管張力素轉化酶抑制劑與受體阻斷劑類降血壓藥物，能降低腎絲球內壓力並減輕負擔，對特定慢性病患者具保護作用；但在脫水或血壓偏低時，服藥可能降低過濾功能。第二類為利尿劑，能助身體排出多餘鈉與水分，但若利尿過度或飲水不足，可能導致血液容積減少。

第三類為非類固醇消炎止痛藥，常用於緩解發燒與疼痛，可能使腎臟入球小動脈收縮，減少血流。這三類藥物若同時使用又碰上脫水，即使原本腎功能正常者也可能發生急性腎損傷，高齡、糖尿病、高血壓、慢性腎臟病患者及身體虛弱者風險更高。

臨床更常見患者因腸胃炎嘔吐、腹瀉、發燒及食慾不振導致脫水，又自行購買止痛藥服用，進一步增加腎臟負擔。吳哲熊醫師指出，急性腎損傷處理重點在於及早找出並矯正原因，由醫師評估是否補充水分及調整藥物，多數患者腎功能有機會恢復，若未及時處理恐造成持續性損害，甚至加速惡化而提早面臨洗腎。

吳哲熊醫師提醒，出現嘔吐、腹瀉、進食飲水不足或脫水時，部分藥物可能需暫時停用，但每位患者情況不同，應事先與醫師確認，切勿自行判斷。平時應養成量血壓與體重習慣，若發現血壓持續偏低、頭暈、虛弱、尿量明顯減少或持續嘔吐，應盡速就醫評估。

醫師 慈濟 腎功能

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