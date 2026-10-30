機車零違規活動抽iPhone 吸170萬人響應 公路局：3大獎中獎率0.07%

為了鼓勵機車族零違規、零肇事，公路局祭出抽獎活動，吸引近170萬人參與。3大獎包含機車、智慧型手機及智慧手表，由9名幸運兒獲得，中獎率僅約0.07%。公路局說，符合抽獎資格者中，有5%去年同期曾有肇事紀錄。或許大獎當誘因，真能讓民眾騎車更小心。

公路局推出交通安全月「機車常用族交通零違規抽獎活動」，只要持有機車駕照、名下有機車，且在活動期間違規、肇事，就可以符合抽獎資格。最終吸引近170萬人報名，有多達131萬495人符合資格。

公路局表示，第一波抽獎將抽出3輛機車、3支iPhone手機及3支GARMIN智慧手表，還有安全帽、禮券等多項好禮，換算下來，3大獎中獎率約僅有0.07%。

公路局提醒，第一波完整得獎名單，將於11月6日公告於活動網站，且於11月13日前透過紙本公文正式通知得獎者。

祭出大獎做誘因，讓民眾騎車上路更小心。公路局表示，131萬人內其中有7萬39人、約5%去年同期曾有交通違規紀錄，違規件數共8萬2800件。其中，甚至有人去年9月違規多達39件，包含多筆闖紅燈及超速等重大違規紀錄。

公路局說，今年9月道路交通事故統計顯示，A1類交通事故整體死亡人數與涉及機車A1事故件數，皆為2022年來同期最低。除了抽獎活動外，公路局今年更首次串聯7大機車廠商及全國7435家機車行做為「機車安全守護站」。截至9月底已完成220萬5217輛機車安全健檢，同時也結合中央與地方政府，辦理74場交通安全實體宣導活動。