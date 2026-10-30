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韓星金惠奫代言台灣觀光 韓國來台旅客前9月突破68萬人次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
觀光署長陳玉秀攜手年度代言人演員金惠奫，與喔熊一起向韓國旅客宣傳台灣觀光。（觀光署提供）
觀光署長陳玉秀攜手年度代言人演員金惠奫，與喔熊一起向韓國旅客宣傳台灣觀光。（觀光署提供）

韓國人氣演員金惠奫正式接任台灣觀光代言人！交通部觀光署為搶攻韓國年底聖誕節、明年農曆春節及第一季出境旅遊商機，日前在首爾舉辦新年度台灣觀光代言人暨宣傳影片發布記者會，由觀光署長陳玉秀頒發委任書，並公開全新宣傳影片。觀光署也同步與韓國旅行社及航空業者深化合作，結合明星宣傳、旅遊優惠與產業通路，力拚吸引更多韓國旅客來台。

觀光署表示，新宣傳影片以「台灣百Ways」為概念，由金惠奫演繹姊弟、親子、好友及獨旅等不同旅遊情境，呈現台灣多元的自然景觀、特色美食與城市文化，凸顯台灣適合不同世代及旅遊型態的觀光魅力。影片後續將陸續於韓國金浦機場、首爾弘大入口站周邊、釜山KTX車站及全韓國樂天影城播出，擴大台灣觀光在韓國市場的曝光。

除明星宣傳外，觀光署也積極布局韓國旅遊產業通路。陳玉秀此次訪韓期間，拜會我國駐韓國代表處，並舉辦觀光推廣會，邀請韓國旅行業協會、首爾觀光協會，以及HANA TOUR、MODE TOUR、黃色氣球等主要旅行業者，與華航、長榮航空代表交流，討論韓國出境旅遊市場趨勢及擴大來台送客的合作機會。

觀光署指出，會中也向韓國業者介紹台灣最新觀光亮點、觀光雙輪驅動方案、MICE獎勵旅遊及相關優惠措施，希望結合韓國旅行社的市場通路與航空公司的運輸資源，開發更多元的台灣旅遊產品，爭取自由行、團體旅遊及企業獎勵旅遊客源，讓觀光宣傳進一步轉化為實際旅遊需求。

陳玉秀表示，台韓航程便利、文化交流密切，台灣擁有自然景觀、特色美食、城市文化及溫暖的人情味。此次邀請金惠奫擔任觀光代言人，看中她親切、自然且充滿活力的形象，希望透過宣傳影片呈現台灣多元的旅遊體驗，吸引韓國旅客一再造訪，每次都能發掘不同的台灣。

為掌握韓國冬季出境旅遊需求，觀光署也將結合「重遊台灣．福氣加倍」限時抽獎活動，提供符合資格的國際自由行重遊旅客及同行親友最高合計新台幣8,000元消費金抽獎機會，透過觀光品牌宣傳及實質旅遊誘因，爭取更多韓國旅客將台灣列為冬季海外旅遊目的地。

根據觀光署統計，今年1至9月韓國旅客來台達68萬4,236人次，韓國仍是台灣重要的國際觀光客源市場。觀光署表示，後續將持續整合代言人宣傳、旅遊優惠及產業通路合作，掌握韓國年底至明年第一季的出境旅遊需求，擴大自由行、團體及獎勵旅遊等客源，帶動來台觀光人次與地方旅遊消費。

韓國 觀光 陳玉秀

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