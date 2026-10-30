「更生烤雞王」詐欺坐牢 饕客吃不到崩潰 向矯正署陳情：督促他做雞腿

近來監獄美食在社群平台爆紅，甚至有監所訂單爆量而暫停接單。Threads一名網友更向矯正署「許願」，指他人生中最好吃的醉雞腿的餐廳業者因詐欺案入監，希望收容的監獄「督促他做雞腿」，更崩潰訴苦「明明做錯事的是老闆，為什麼懲罰的是我呢？」並公布他的陳情信內容。其他網友表示，「監獄採納你的建議的話記得通知我」、「好好笑，台灣人到底對吃的有多執著」。

桃園市陳姓餐廳負責人有「更生烤雞王」封號，曾因案入監，出獄後創業成功，獲譽為更生人典範。未料他2018年間盜刷6千多萬元，詐欺罪判刑5年確定。

Threads有網友發問，「如果知道對方姓名也確定他被判刑了，能查到是關去哪個監獄嗎？」他表示，之前買過1家人生中最好吃的醉雞腿，要托朋友買，結果發現老闆詐欺被抓去關了。「我想寫信給他那個監獄，說有個非常會做醉雞腿的人，請督促他做雞腿。明明做錯事的是老闆，為什麼懲罰的是我呢？」

他透露已寫信到矯正署的民意信箱，「希望能被回覆，就算沒被回覆，若是能讓老闆看到也好，人生不是只有歪路能走的」。陳情信寫「陳姓受刑人在烤雞／醉雞方面的天賦應用於回饋社會，期待在刑期內能將技術傳授出去造福更多民眾，或是在矯正署商城上架，以彌補當事人詐取之損失。期許收容老闆的機關人員能協助勸說，善加利用這段時間，出獄後仍可靠這獨門手藝重新開始，切勿自暴自棄」。

有老客戶留言，「我媽說很好吃，我舅舅帶她去吃，結果老闆去做詐騙」、「剛開幕到時候我去吃過，我家人說很好吃，每次經過都買」、「現在才知道他被關⋯他真的很會做雞料理」、「我有買過，味道還不錯。後來就聽說老闆被判刑店收起來了」、「初期爆紅那時候的烤雞是真好吃，後期店要開不開的，品質就沒那麼穩定」、「本來以為是誇大之詞，看留言區好幾個人附和真的很好吃，不禁開始心動了」。

其他網友表示，「要幫忙寫信給矯正署嗎」、「老闆，你看大家都沒放棄你，你也不可以失志」、「我知道有人會跟著美髮師轉店，但我不知道有人會為了醉雞追到監獄」、「做人要有一技之長，只要你有一門獨到手藝，做錯事台灣人也不會放棄你，只會期待你改邪歸正重新振作，一心盼望你回歸社會」、「希望能趕得上過年，年菜正是需要來道醉雞」、「到底多好吃，要這樣窮追猛打，坐牢了也不放過」、「最好把他送去武陵外役監，那邊有在養雞，他可以就地取材」、「如果要在監所做醉雞的話，只能說99.9%不可能，因為監所內是不能有飲用酒的，烤雞或許有機會」。

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