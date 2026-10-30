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六旬婦胃食道逆流且吞嚥難 「內視鏡射頻消融術」及時阻斷癌化風險

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
病患經胃鏡檢查發現異常（紅圈處），切片證實為巴瑞特氏食道，且已出現癌前病變。圖／大千綜合醫院提供
病患經胃鏡檢查發現異常（紅圈處），切片證實為巴瑞特氏食道，且已出現癌前病變。圖／大千綜合醫院提供

60歲周姓婦人長期飽受打嗝、脹氣及胃食道逆流所苦，最近甚至出現吞嚥困難的症狀，於是前往苗栗市大千綜合醫院就醫。經胃鏡檢查後，醫師發現她的食道下端黏膜出現異常變化，檢查診斷，切片報告證實為「巴瑞特氏食道」，已為食道腺癌的癌前病變。

院方為她安排「內視鏡射頻消融術」治療，藉由精準熱能消融異常黏膜，術後3個月追蹤，病患的低度分化不良上皮已完全消失，成功解除癌變危機，獲得良好的初步成效。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福指出，胃食道逆流是現代人常見的疾病，典型症狀包含胸口灼熱（俗稱火燒心）、胃酸逆流、喉嚨異物感等。當胃酸長期且反覆刺激食道下端，食道黏膜結構可能發生質變，原本正常的鱗狀上皮會逐漸被柱狀上皮取代，進而形成「巴瑞特氏食道」。

林德福表示，「巴瑞特氏食道」雖不等於食道癌，但如果未及時控管，部分病人的食道細胞可能逐漸發生分化不良。臨床上，依病理變化程度分為「低度分化不良」與「高度分化不良」；一旦病變持續進展，極可能惡化為食道腺癌。因此，早期發現並予以適當治療，是阻斷癌症發生的關鍵。

林德福表示，周姓患者的案例採用微創內視鏡射頻消融術（RFA）治療，這項技術是透過胃鏡將特殊治療導管送入食道，利用受控制的熱能，精準針對巴瑞特氏食道的異常黏膜進行消融，使表層病變組織脫落，並在隨後的癒合過程中，由健康的新生黏膜重新覆蓋。

個案在接受消融術3個月後回診，透過高解析度內視鏡搭配特殊影像增強技術，仔細檢查食道黏膜的細微結構並進行病理切片，檢查結果顯示，原本的低度分化不良上皮已未再檢出，顯示異常組織已順利消除。

林德福強調，內視鏡射頻消融術為食道癌前病變病人提供了一項免開刀、復原快的微創治療選擇。然而，即使追蹤檢查顯示病變細胞已消除，病人仍不能掉以輕心，後續仍須持續遵照醫囑使用胃酸抑制藥物，並養成定期接受胃鏡追蹤的習慣，配合生活與飲食習慣的調整，才能真正遠離食道癌的威脅。

林德福醫師表示，內視鏡射頻消融術是食道癌前病變的微創治療選擇。圖／大千綜合醫院提供
林德福醫師表示，內視鏡射頻消融術是食道癌前病變的微創治療選擇。圖／大千綜合醫院提供

胃食道逆流 內視鏡 風險

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