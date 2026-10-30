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蔬菜不是吃多就好？醫揭腸道菌健康關鍵：周吃30種沒那麼難

聯合新聞網／ 綜合報導
蔬菜吃得多不代表腸道菌相一定健康，除了攝取量，食物種類同樣重要。示意圖／Ingimage
蔬菜吃得多不代表腸道菌相一定健康，除了攝取量，食物種類同樣重要。示意圖／Ingimage

不少人認為，多吃蔬菜就能維持腸道健康，但家醫科醫師陳欣湄提醒，蔬菜吃得多不代表腸道菌相一定健康，除了攝取量，食物種類同樣重要。她分享研究指出，每周吃超過30種植物的人，腸道菌多樣性較高，也有助於增加能代謝短鏈脂肪酸的好菌。

陳欣湄近日在臉書發文表示，門診中不乏蔬菜吃得很多，腸道菌相卻不理想的案例。她提到，「美國腸道計畫」（American Gut Project）曾針對橫跨美國、英國及澳洲、超過1萬名參與者進行分析，比較每周吃超過30種植物，以及不到10種植物的族群，發現前者的腸道菌種類更多元，能代謝短鏈脂肪酸的好菌也較多，腸道中的抗藥性基因則較少。

為什麼植物種類會影響腸道菌？陳欣湄解釋，不同植物含有各種膳食纖維及植化素，而腸道內有上百種細菌，每種好菌偏好的纖維與多酚並不相同。攝取越多種類的植物，就能提供不同腸道菌所需的養分，因此，與其只追求蔬菜攝取量，不如讓飲食種類更加豐富。

至於每周30種植物是否很難達成？她指出，計算範圍其實比想像中廣，湊滿30種沒有想的那麼難。除了蔬菜，豆類、全穀類及堅果也都能納入，甚至香草、香料、咖啡、黑巧克力及初榨橄欖油，也可以列入計算。不過，相關積分方式有不同版本，部分算法會將香料、咖啡及橄欖油計為四分之一分，民眾不必過度糾結分數。

陳欣湄也建議，平時可以適度增加發酵食物，例如優格、泡菜，或將白米飯換成糙米、早餐加入燕麥，並透過不同種類的蔬菜、全穀及堅果增加植物攝取。研究也顯示，可可多酚有助於增加雙歧桿菌及乳酸桿菌；全穀類則能提供好菌產生丁酸所需的養分。

她提醒，沒有任何一種超級食物能單獨照顧所有腸道菌，養成健康菌相需要多元飲食。民眾不必一開始就要求自己達到每周30種，可以先從每天多增加一、兩種植物做起，例如在咖啡加入肉桂、白飯撒上芝麻，或在湯裡加入香菜，逐步讓餐桌上的食物種類更加豐富。

蔬菜 腸道 健康 食物 家醫科

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