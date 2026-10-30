未來1周天氣變化快速 今天東北季風稍增強 強颱煙花影響台灣機率低

未來1周天氣系統變化頻繁，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天至明天東北季風稍增強，基隆北海岸及東北部地區雲多局部有短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島零星有雨，上午中南部及澎湖地區也零星有短暫雨情形，其他地區多雲到晴。北部地區高溫25至27度、中部地區27至29度、南部地區29至30度、東部地區26至29度。

明天下午至周日東北季風減弱，各地大多多雲到晴，僅東部地區及恆春半島零星有雨。黃國致表示，北部地區日間高溫回升，高溫25至30度、中部地區28至31度、南部地區29至32度、東部地區26至30度；夜晚清晨低溫北部地區21至23度、中部地區20至23度、南部地區22至25度、東部地區22至24度，各地日夜溫差大。

他說，下周一、下周二東北季風再增強，北部及宜蘭地區轉涼，下周一下午起桃園以北、東部地區及恆春半島局部有短暫雨發生，其他地區多雲到晴。氣溫方面北部及宜蘭地區高溫下降約3至4度，感受較涼，中南部地區日間仍感受較為炎熱，日夜溫差大多留意。

下周三東北季風減弱，北部及宜蘭地區氣溫略回升，北海岸及東部局部有雨。他說，下周四東北季風再度增強，北部及宜蘭地區再轉涼，桃園以北及東部地區局部逐漸有短暫雨發生，其他地區仍維持多雲到晴。

東北季風增強期間，北部、海峽北部及恆春半島沿海地區風浪較為增強，周日至下周三基隆北海岸、東部沿海地區（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生，海上作業及海邊活動注意安全。

關島北方的煙花颱風，今天凌晨增強為強烈颱風，黃國致表示，雖然後續路徑變動度仍較大，但直接影響台灣周邊機率仍較低，持續追蹤。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。