5歲男童進女廁掀論戰 律師拋1疑問：該注意的不是身高

5歲男童能不能進女廁？1名婦人不放心讓5歲兒子獨自上男廁，帶著身高122公分的兒子進女廁，遭到其他女性指責，引起網友論戰。

律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，這場爭論有個很奇怪的地方，就是不少人認為122公分已經很高了，應該可以自己上男廁，但問題是，一個孩子能不能獨自上廁所，是看身高來決定的？同樣5歲，有些孩子已經能獨立完成如廁，有些孩子可能連褲子都還穿不好，更不用說遇到陌生人搭話、廁所設備故障或其他突發狀況時，有沒有能力自行處理，這可能才是該注意的，而不是身高多高。

男童幾歲不能進女廁？王至德表示，法律沒有規定，法律只有規定父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年的人，不得使6歲以下兒童獨處。並非指媽媽讓5歲孩子離開視線就一定違法，更不是規定6歲以下男童可以無條件進入女廁，而是在要求照顧者不能忽略年幼孩子的安全。

他說，女性對於女廁的隱私及安全需求，當然應該受到尊重，不能因為對方是媽媽、帶著孩子，就認為其他女性必須無條件接受。如果男童在女廁裡面亂跑、偷看其他隔間，甚至干擾其他女性如廁，當然應該制止，家長也有責任管教。可是，如果媽媽只是帶著5歲孩子進入隔間上廁所，孩子沒有騷擾別人，也沒有窺視其他人的隱私，究竟侵害了其他女性什麼具體權益？

另一個爭議點是為什麼不去親子廁所？王至德表示，兒童及少年福利與權益保障法已經有要求部分符合條件的公共場所，應該設置適合6歲以下兒童及照顧者共同使用的親子廁所。但法律要求設置親子廁所，不代表每個公共場所都有，也不代表有設置就隨時有空位。如果公共設施無法滿足不同性別的親子共同如廁的需求，應該討論如何改善設施，而不是把問題全丟給現場的家長與其他使用者，讓大家自己吵出一個答案。

他表示，他支持女性維護自己的隱私，也認為家長應該盡量優先使用親子廁所或性別友善廁所，並且注意孩子的行為，不要影響其他人。但在沒有其他適當選擇的情況下，家長基於孩子的年齡、安全及實際需求，帶年幼的兒子進女廁隔間如廁似乎也沒什麼不妥。因為這兩件事情其實並不衝突。真正需要處理的，是孩子有沒有造成具體干擾、家長有沒有盡到管理責任，以及現場有沒有其他合理可行的選擇，而不是只要看見男童出現在女廁，就先認定不應該存在。

王至德說，他尤其不贊成當著孩子的面，大聲斥責帶孩子進女廁的媽媽。就算真的覺得不妥，也完全可以用比較平和的方式溝通。一直強調社會要尊重女性、保障兒童、友善育兒，但當這些需求真的在生活中碰撞時，卻往往急著找出一個應該被譴責的人。女廁當然不是讓男童隨意進出的遊樂場，但他也不認為，一個媽媽只是因為不放心讓5歲孩子獨自上廁所，就應該被當成沒有公德心的人。

王至德表示，「尊重女性的隱私」與「保障幼童的安全」，真的有必要變成只能二選一的問題嗎？