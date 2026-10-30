煙花今重返強颱！ 粉專曝「風眼清晰無眼屎」 未來路徑曝光

今年台灣不缺水嗎？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，檢視今年整體的降雨，今年不是全年都不缺水，而是前期曾經吃緊，後期緊吃。尤其是中後期，靠颱風挹注、降雨補注與水利署的水資源管理，讓目前的整體水情恢復穩定。

2026-10-30 06:20