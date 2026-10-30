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煙花今重返強颱！ 粉專曝「風眼清晰無眼屎」 未來路徑曝光
在關島東北方的煙花颱風，今天凌晨2時重返強烈颱風，目前距離台灣大約3040公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，圓滾滾的煙花颱風，核心相當扎實，「風眼依舊清晰、無眼屎」，來台的機率仍然非常低。
雖然未來煙花颱風很可能會在海上打轉好幾天，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，無論是傳統、還是AI模式預報，絕大多數都預期，煙花終究是要北轉。目前預期的轉向點，也離台灣陸地很遠，這種距離對台灣沒有影響。「但對日本可能會有，實際狀況待觀察」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即便有少數路線，是颱風往西南掉，但目前看來，還需要太多條件同時配合，才可能發生，發生的機率仍低，也不是直接對著台灣來。換句話說，現在還遠遠不到需要擔心的時候。短期內，台灣上空還是東北季風掌控，天氣會平淡好一陣子。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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