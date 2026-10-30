今年台灣不缺水？ 專家曝水情樂觀3原因 關注枯水期尤其中南部是關鍵

今年台灣不缺水嗎？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，檢視今年整體的降雨，今年不是全年都不缺水，而是前期曾經吃緊，後期緊吃。尤其是中後期，靠颱風挹注、降雨補注與水利署的水資源管理，讓目前的整體水情恢復穩定。

根據水利署統計至昨天全台的水情資料顯示，目前石門水庫、寶山第二水庫、湖山水庫及阿公店水庫的蓄水量均在該水庫的100%，永和山水庫、明德水庫、牡丹水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫、南化水庫、日月潭水庫及仁義潭水庫的蓄水量也均在該水庫的90至99%，其餘水庫的蓄水量都在該水庫的80%以上，就連新山水庫及曾文水庫的蓄水量也分別在該水庫的82.7%及89.4%。

林得恩說，今年台灣整體水情確實穩定，水利署評估年底前的公共用水以及明年春耕供水可望無虞。主要原因有3個：第一，颱風為水庫帶來大量水源。今年 8、9月的颱風為各地水庫集水區帶來充沛降雨，10月的薔琵颱風又提供一次重要的入冬前補水機會。截至10月25日，全台主要水庫預估總入流量約2.76億噸，約相當於一座石門水庫的量。

第二，水利署把握降雨機會，提早做好蓄水準備。林得恩表示，自 8、9月起，水利署就把每次颱風視為重要的蓄水機會，依降雨與水庫狀況調整放流及蓄水。石門水庫在薔琵颱風期間重新蓄滿，也增加了後續枯水期的供水保障。

他說，第三，老天賞水，補好、補滿。雨量能夠進入集水區，才算真正能補進水庫。關鍵不只是颱風有沒有接近台灣，而是雨下在那裡、集水區下多少、河川有多少流量，以及水庫能留下多少水。今年主要水庫獲得較充足的降雨挹注，因此，整體水情比乾旱年份要來的穩定。

後續，林得恩說，還需要持續關注的是，年底11月至明年4月的枯水期，過往經驗，降雨通常較少，水庫也會持續消耗。尤其是中南部更是監測守視的關鍵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。