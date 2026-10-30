快訊

疑有爆炸聲響！北捷淡水線車廂行動電源突冒煙 乘客驚逃

煙花今重返強颱！ 粉專曝「風眼清晰無眼屎」 未來路徑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

今年台灣不缺水？ 專家曝水情樂觀3原因 關注枯水期尤其中南部是關鍵

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
水利署統計至昨天全台的水情資料。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
水利署統計至昨天全台的水情資料。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今年台灣不缺水嗎？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，檢視今年整體的降雨，今年不是全年都不缺水，而是前期曾經吃緊，後期緊吃。尤其是中後期，靠颱風挹注、降雨補注與水利署的水資源管理，讓目前的整體水情恢復穩定。

根據水利署統計至昨天全台的水情資料顯示，目前石門水庫、寶山第二水庫、湖山水庫及阿公店水庫的蓄水量均在該水庫的100%，永和山水庫、明德水庫、牡丹水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫、南化水庫、日月潭水庫及仁義潭水庫的蓄水量也均在該水庫的90至99%，其餘水庫的蓄水量都在該水庫的80%以上，就連新山水庫及曾文水庫的蓄水量也分別在該水庫的82.7%及89.4%。

林得恩說，今年台灣整體水情確實穩定，水利署評估年底前的公共用水以及明年春耕供水可望無虞。主要原因有3個：第一，颱風為水庫帶來大量水源。今年 8、9月的颱風為各地水庫集水區帶來充沛降雨，10月的薔琵颱風又提供一次重要的入冬前補水機會。截至10月25日，全台主要水庫預估總入流量約2.76億噸，約相當於一座石門水庫的量。

第二，水利署把握降雨機會，提早做好蓄水準備。林得恩表示，自 8、9月起，水利署就把每次颱風視為重要的蓄水機會，依降雨與水庫狀況調整放流及蓄水。石門水庫在薔琵颱風期間重新蓄滿，也增加了後續枯水期的供水保障。

他說，第三，老天賞水，補好、補滿。雨量能夠進入集水區，才算真正能補進水庫。關鍵不只是颱風有沒有接近台灣，而是雨下在那裡、集水區下多少、河川有多少流量，以及水庫能留下多少水。今年主要水庫獲得較充足的降雨挹注，因此，整體水情比乾旱年份要來的穩定。

後續，林得恩說，還需要持續關注的是，年底11月至明年4月的枯水期，過往經驗，降雨通常較少，水庫也會持續消耗。尤其是中南部更是監測守視的關鍵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

缺水 水情 薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中南部即將進入降雨的枯水期 專家示警水資源壓力升高 春雨是關鍵轉折

東北季風略增強熱飆34度高溫 吳德榮：下周一變天北降溫 煙花再轉強颱

全台今迎天氣 吳德榮：兩波弱東北季風 煙花將再轉強颱大迴轉

未來1周天氣東北季風接力來亂 今晴朗暖熱、下周氣溫跳水急轉涼

相關新聞

新興空汙 高雄林園等3地檢出微塑膠

國際環境組織綠色和平調查桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園三處石化產業聚落周邊空氣，均檢出微塑膠與有機磷酸酯（OPEs），其中約半數塑膠顆粒材質與周邊產業高度吻合，高雄林園情況顯著。微塑膠屬於新興汙染物、尚未被常規監測，綠色和平呼籲政府建立長期監測與溯源機制，將新興汙染物納入新四輕等重大石化開發環評及健康風險評估項目。

煙花今重返強颱！ 粉專曝「風眼清晰無眼屎」 未來路徑曝光

在關島東北方的煙花颱風，今天凌晨2時重返強烈颱風，目前距離台灣大約3040公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，圓滾滾的煙花颱風，核心相當扎實，「風眼依舊清晰、無眼屎」，來台的機率仍然非常低。

最快明年 B肝陽性免費驗病毒量

衛福部擴大公費B、C型肝炎篩檢，全國每年近百萬人次接受此項公費篩檢，但檢驗報告只呈現陽性、陰性，對陽性個案來說，因無症狀，往往少了回診追蹤動力。健保署於立院厚生會會議允諾，每個肝炎陽性個案均可享有一次免費病毒量檢驗，約省下兩千元。

彎腰、坐下就骨折 骨鬆早已找上門

85歲的林奶奶原本每天都會到公園散步，最近兩年卻接連發生脊椎骨折，第一次只是彎腰撿東西，腰椎便傳來劇痛，幾個月後又因為坐下時力道稍重，造成胸椎壓迫性骨折。

通訊實測 高鐵1成路段連不上5G

搭乘高鐵通行時，不少旅客都會反映網路不穩，尤其是苗栗段隧道不少，讓通勤族、商務客感到困擾。消基會昨公布高鐵５Ｇ實測結果，發現全線就算提供５Ｇ路段，也有約一成地區連不上５Ｇ，甚至會出現通話中斷、無法撥通電話的窘境。高鐵公司表示，已攜手電信業者投入廿億經費，明年會有感改善。

今年台灣不缺水？ 專家曝水情樂觀3原因 關注枯水期尤其中南部是關鍵

今年台灣不缺水嗎？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，檢視今年整體的降雨，今年不是全年都不缺水，而是前期曾經吃緊，後期緊吃。尤其是中後期，靠颱風挹注、降雨補注與水利署的水資源管理，讓目前的整體水情恢復穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。