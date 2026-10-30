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東北季風略增強熱飆34度高溫 吳德榮：下周一變天北降溫 煙花再轉強颱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天下午起東北季風略增強，但水氣不多，北部晴轉多雲，東半部有局部短暫降雨，中南部晴朗穩定。聯合報系資料照
今天下午起東北季風略增強，但水氣不多，北部晴轉多雲，東半部有局部短暫降雨，中南部晴朗穩定。聯合報系資料照

未來兩波東北季風都很弱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天下午起東北季風略增強，但水氣不多，北部晴轉多雲，東半部有局部短暫降雨，中南部晴朗穩定。各地白天熱，早晚涼。今天北部20至31度、中部21至33度、南部20至34度、東部18至31度。

吳德榮表示，明天東北季風影響，大台北、東半部偶有局部短暫降雨，中南部晴朗穩定。北台白天舒適，中南部白天熱，各地早晚涼。周日東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，日夜溫差大，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周一、下周二另一波東北季風南下。迎風面天氣轉變，北台氣溫略降。下周三、下周四東北季風減弱，水氣減少，天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。

煙花颱風再度升格為強烈颱風。吳德榮表示，強颱煙花在關島東北東方海面，偏西北西轉西北進行，明天太平洋高壓減弱，導引氣流轉偏北，移速減慢、打轉，第3天起太平洋高壓再增強，路徑再轉偏西。歐洲（ECMWF）AI模式模擬顯示，煙花颱風前5天系集平均路徑與中央氣象署路徑潛勢預測圖類似，5天後煙花颱風在日本南方海面歷經第2次北轉，才完成大迴轉。系集成員分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。

今年超級聖嬰年颱風總數雖偏多，強颱比例也略偏高，但侵台個數少，吳德榮表示，且強颱接近時，常已減弱。總之，對台而言，強聖嬰年的颱風危害，未必比非聖嬰年來得嚴重，可見關鍵在於侵台個數及侵台時的強度，而非在其是否為聖嬰年。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，煙花颱風再度升格為強烈颱風，在關島東北東方海面，偏西北西轉西北進行，明天太平洋高壓減弱，導引氣流轉偏北、移速減慢、打轉，第3天起太平洋高壓再增強，路徑再轉偏西。歐洲AI模式模擬（右圖）顯示，煙花颱風前5天系集平均路徑與路徑潛勢預測圖類似，5天後在日本南方海面歷經第2次北轉，才完成大迴轉，系集成員（彩色細線）分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，煙花颱風再度升格為強烈颱風，在關島東北東方海面，偏西北西轉西北進行，明天太平洋高壓減弱，導引氣流轉偏北、移速減慢、打轉，第3天起太平洋高壓再增強，路徑再轉偏西。歐洲AI模式模擬（右圖）顯示，煙花颱風前5天系集平均路徑與路徑潛勢預測圖類似，5天後在日本南方海面歷經第2次北轉，才完成大迴轉，系集成員（彩色細線）分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄

東北季風 吳德榮 高溫

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