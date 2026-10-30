凌晨4點37分台灣東部海域規模4.4地震 最大震度宜花3級

2026年10月30日清晨4時37分，台灣東部海域發生一起規模4.4的有感地震。根據中央氣象署資料，震央位於花蓮縣政府東北方約29.6公里的海域，地震深度約為22.7公里，屬於極淺層地震範圍。此次地震釋放的能量規模為4.4，震動幅度使得花蓮縣和宜蘭縣部分地區明顯感受到搖晃。

最大震度3級地區:花蓮縣、宜蘭縣

花蓮縣和平鄉及宜蘭縣南澳鄉發生最大震度3級的搖晃，屬於「弱震」等級，此時幾乎所有人都能感覺到搖晃，房屋和家具會出現震動，靜止的汽車也會明顯搖動。為確保安全，建議民眾在地震發生時須保持冷靜，迅速尋找堅固的家具掩護，並遠離窗戶防止玻璃破裂造成傷害。震後應注意檢查家中設施是否受損，瓦斯及電力管線如有異常應立即關閉，並保持通訊暢通以接收官方災害資訊。

最大震度1級地區:南投縣、台中市

南投縣及台中市部分區域感受到1級微震，搖晃微弱且僅在安靜環境下能被察覺。此等震度人體感受較輕微，通常無須採取特別防範措施，但仍建議保持防災意識，熟悉正確的地震應變流程。

本次地震屬於極淺層地震，震源距地表較近，因此部分鄰近地區搖晃明顯。提醒民眾應持續注意官方發布的後續餘震訊息，並依照防震守則執行相關防護措施，確保個人及家庭安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）