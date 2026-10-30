快訊

法官70歲屆齡想繼續審判工作 司法院打回票

聽新聞
0:00 / 0:00

凌晨4點37分台灣東部海域規模4.4地震 最大震度宜花3級

聯合新聞網／ 台北訊
10/30-04:37台灣東部海域發生規模4.4有感地震
10/30-04:37台灣東部海域發生規模4.4有感地震

2026年10月30日清晨4時37分，台灣東部海域發生一起規模4.4的有感地震。根據中央氣象署資料，震央位於花蓮縣政府東北方約29.6公里的海域，地震深度約為22.7公里，屬於極淺層地震範圍。此次地震釋放的能量規模為4.4，震動幅度使得花蓮縣和宜蘭縣部分地區明顯感受到搖晃。

最大震度3級地區:花蓮縣、宜蘭縣

花蓮縣和平鄉及宜蘭縣南澳鄉發生最大震度3級的搖晃，屬於「弱震」等級，此時幾乎所有人都能感覺到搖晃，房屋和家具會出現震動，靜止的汽車也會明顯搖動。為確保安全，建議民眾在地震發生時須保持冷靜，迅速尋找堅固的家具掩護，並遠離窗戶防止玻璃破裂造成傷害。震後應注意檢查家中設施是否受損，瓦斯及電力管線如有異常應立即關閉，並保持通訊暢通以接收官方災害資訊。

最大震度1級地區:南投縣、台中市

南投縣及台中市部分區域感受到1級微震，搖晃微弱且僅在安靜環境下能被察覺。此等震度人體感受較輕微，通常無須採取特別防範措施，但仍建議保持防災意識，熟悉正確的地震應變流程。

本次地震屬於極淺層地震，震源距地表較近，因此部分鄰近地區搖晃明顯。提醒民眾應持續注意官方發布的後續餘震訊息，並依照防震守則執行相關防護措施，確保個人及家庭安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 規模 氣象署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

地牛翻身！高雄規模4地震 最大震度3級

日本防災廳將成立籲全民儲備物資 網傳戰爭徵兆政府澄清

台北市長選舉 不是化妝舞會

相關新聞

新興空汙 高雄林園等3地檢出微塑膠

國際環境組織綠色和平調查桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園三處石化產業聚落周邊空氣，均檢出微塑膠與有機磷酸酯（OPEs），其中約半數塑膠顆粒材質與周邊產業高度吻合，高雄林園情況顯著。微塑膠屬於新興汙染物、尚未被常規監測，綠色和平呼籲政府建立長期監測與溯源機制，將新興汙染物納入新四輕等重大石化開發環評及健康風險評估項目。

最快明年 B肝陽性免費驗病毒量

衛福部擴大公費B、C型肝炎篩檢，全國每年近百萬人次接受此項公費篩檢，但檢驗報告只呈現陽性、陰性，對陽性個案來說，因無症狀，往往少了回診追蹤動力。健保署於立院厚生會會議允諾，每個肝炎陽性個案均可享有一次免費病毒量檢驗，約省下兩千元。

彎腰、坐下就骨折 骨鬆早已找上門

85歲的林奶奶原本每天都會到公園散步，最近兩年卻接連發生脊椎骨折，第一次只是彎腰撿東西，腰椎便傳來劇痛，幾個月後又因為坐下時力道稍重，造成胸椎壓迫性骨折。

通訊實測 高鐵1成路段連不上5G

搭乘高鐵通行時，不少旅客都會反映網路不穩，尤其是苗栗段隧道不少，讓通勤族、商務客感到困擾。消基會昨公布高鐵５Ｇ實測結果，發現全線就算提供５Ｇ路段，也有約一成地區連不上５Ｇ，甚至會出現通話中斷、無法撥通電話的窘境。高鐵公司表示，已攜手電信業者投入廿億經費，明年會有感改善。

東北季風略增強熱飆34度高溫 吳德榮：下周一變天北降溫 煙花再轉強颱

未來兩波東北季風都很弱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天下午起東北季風略增強，但水氣不多，北部晴轉多雲，東半部有局部短暫降雨，中南部晴朗穩定。各地白天熱，早晚涼。今天北部20至31度、中部21至33度、南部20至34度、東部18至31度。

凌晨4點37分台灣東部海域規模4.4地震 最大震度宜花3級

10/30凌晨4點37分左右，台灣東部海域發生芮氏規模4.4的有感地震，最大震度為3級，影響花蓮縣與宜蘭縣部分地區，震源深22.7公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。