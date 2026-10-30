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舞台劇「明星養老院」 陪觀眾過耶誕
有些歌前奏一響，就想起當年青春的自己；有些明星一出場，就像見到多年老友，由王偉忠監製、金星文創製作的舞台劇「明星養老院」，十二月廿五日至廿七日將在台北表演藝術中心迎來最後四場演出，集結經典大明星陣容及暖心劇情，是送自己與親友最棒的耶誕禮物。
「明星養老院」劇中飾演大明星的楊烈、方文琳、郎祖筠、洪都拉斯、黃嘉千等人即使住在養老院，也會開演唱會、為綜藝節目錄影，將走紅了四十多年的綜藝哏與音樂金曲融入劇情。為了跟上時代，還讓陳漢典、泰國網紅娘娘特訓劇中的大牌明星藝人，讓他們學習在網路時代如何經營自媒體，熟齡藝人們遇到網紅的刁鑽問題，碰撞出許多笑料；喜歡聽民歌、經典金曲的觀眾更不可錯過。
「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助，售票請洽udn售票網。
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