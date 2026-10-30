舞台劇「明星養老院」 陪觀眾過耶誕

有些歌前奏一響，就想起當年青春的自己；有些明星一出場，就像見到多年老友，由王偉忠監製、金星文創製作的舞台劇「明星養老院」，十二月廿五日至廿七日將在台北表演藝術中心迎來最後四場演出，集結經典大明星陣容及暖心劇情，是送自己與親友最棒的耶誕禮物。

2026-10-30 00:17