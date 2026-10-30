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中信銀中崙分行 獲北市氣候行動獎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台北市政府主辦「二○二六臺北市氣候行動獎」，中信銀行中崙分行奪下「工商產業乙組」獎項，副市長李泰興（左）頒獎給中信銀行總務服務一部部長李妙惠（右）。圖／中信銀行提供
台北市政府主辦「二○二六臺北市氣候行動獎」，中信銀行中崙分行奪下「工商產業乙組」獎項，副市長李泰興（左）頒獎給中信銀行總務服務一部部長李妙惠（右）。圖／中信銀行提供

中國信託商業銀行中崙分行昨天獲台北市政府舉辦的「二○二六臺北市氣候行動獎」評選，榮獲「工商產業乙組」獎；此外，中信銀行推動全台一五九家分行進行設備節能、綠電購置等措施，中信銀行員林分行積極參與環境部推動的「自願減量專案」，以空調節能類自願減量計畫註冊且通過審查，用實際行動落實永續金融影響力。

北市府主辦「二○二六臺北市氣候行動獎」，共計卅七家企業參加，中信銀行中崙分行以年度節電量四萬五二○○度、減碳量廿一點四公噸的佳績，奪下「工商產業乙組」獎項，展現中信銀行節能管理的具體成效，並由副市長李泰興頒獎。中信銀行也持續推動全台分行推行節能改善方案，依場域特性規畫節能試行專案，重要措施包括優化招牌面材及立體字面設計縮減燈具支數、以低碳冷媒取代傳統冷媒，以及導入空調人工智慧控制系統調節設備運轉時間與效能。

中信銀行員林分行導入能源監視系統，進行整年度用電數據分析與效益評估，提前規畫汰換老舊空調設備，配置高效率冰水主機空調設備，並結合能源管理系統，建立可驗證、可追蹤的碳減量管理機制，推估可累計減少約四十公噸二氧化碳當量。中信銀提出的「自願減量專案」，在申請後三個月即通過環境部審查，所產生的減量額度將進一步應用於碳費抵減、環評增量抵換，或於碳權交易所交易，創造環境與經濟雙重效益。

中信銀 北市 節電 中國信託 減碳

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