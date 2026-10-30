新興空汙 高雄林園等3地檢出微塑膠

國際環境組織綠色和平調查桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園三處石化產業聚落周邊空氣，均檢出微塑膠與有機磷酸酯（OPEs），其中約半數塑膠顆粒材質與周邊產業高度吻合，高雄林園情況顯著。微塑膠屬於新興汙染物、尚未被常規監測，綠色和平呼籲政府建立長期監測與溯源機制，將新興汙染物納入新四輕等重大石化開發環評及健康風險評估項目。

專家指出，若有毒物質吸附在微塑膠上進入人體，可能造成危害，長期接觸有機磷酸酯更可能影響生殖系統、新生兒低體重、兒童生長發育。

綠色和平會同中原大學環境工程學系副教授江政傑、屏科大環境工程與科學系系主任暨永續能源與氣候變遷研究中心主任趙浩然昨天選在林園新四輕所在的高雄公布「台灣三大石化聚落空氣微塑膠來源調查」調查結果。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷指出，過去大眾對石化產業空汙的關注多集中於揮發性有機物、PM二點五等傳統空氣汙染物，這次調查顯示，石化產業在生產製造過程已經開始產生微塑膠，屬於新興汙染物，尚未被常規監測充分涵蓋。

綠色和平與江政傑團隊合作，於二○二五年八月、十月至十一月及二○二六年一月，在三處產業聚落的核心區、上下風處、周邊社區及背景點進行三次空氣採樣，三地均確認有微塑膠存在。

調查指出，三地四十五件空氣樣品中，共觀察二四六○顆疑似微塑膠，其中二九九顆經光譜確認為合成聚合物，以碎片與纖維較為普遍，且核心區、下風處濃度多高於做為對照組的背景點。在確認的二九九顆塑膠顆粒中，一六○顆材質與周遭產業生產或使用的材料類型相近。三地空氣微粒中均檢出常用於塑膠等材料、作為塑化劑與阻燃劑的OPEs，雲林最高，其次為高雄、桃園。

此外，高雄林園在夏秋冬三次採樣中，核心區與下風處疑似微塑膠濃度，都高於同期對照背景點。

趙浩然表示，微塑膠非常小，研究顯示人體肺部檢出微塑膠，實驗顯示尼龍纖維及其釋出物可能影響呼吸道細胞的分化與修復，建議評估健康風險時，除顆粒數量與濃度，也應關注塑膠材質及其釋出的化學汙染物。

另外，趙浩然說，有機磷阻燃劑在環境使用非常廣泛，兒童的OPEs吸入量約為成人的二點三九倍，這次調查透露兩個訊息，雖然濃度不高卻都能被測到，這不是好事，雖以濃度來看不用過度恐慌，卻會在周遭不斷侵蝕下一代健康。

婦產科醫學會環境與婦女健康委員會召集人葉光芃說，國際文獻關於有機磷酸酯研究，可能會影響女性卵子，引發不孕、早發性停經等，以及懷孕女性流產、新生兒體重過輕、兒童生長遲緩，甚至可能影響甲狀腺、新陳代謝、神經發育，可說是全身性的影響。