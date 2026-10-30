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高鐵通訊實測 1成路段連不上5G

聯合報／ 記者陳宛茜孟嘉美／台北報導
消基會29日公布高鐵5G實測結果，發現有約一成地區連不上5G，甚至會出現通話中斷、無法撥通電話的窘境。記者胡經周／攝影
消基會29日公布高鐵5G實測結果，發現有約一成地區連不上5G，甚至會出現通話中斷、無法撥通電話的窘境。記者胡經周／攝影

搭乘高鐵通行時，不少旅客都會反映網路不穩，尤其是苗栗段隧道不少，讓通勤族、商務客感到困擾。消基會昨公布高鐵５Ｇ實測結果，發現全線就算提供５Ｇ路段，也有約一成地區連不上５Ｇ，甚至會出現通話中斷、無法撥通電話的窘境。高鐵公司表示，已攜手電信業者投入廿億經費，明年會有感改善。

該項測試三月十八日執行，涵蓋高鐵全線，並採平日離峰時段進行，透過「直達車」與「站站停」交錯測試。消基會董事長鄧惟中表示，做完這次測試調查一周後，高鐵公司就宣布「高鐵二點○」全線通訊品質升級計畫。消基會呼籲高鐵公司和行動通訊業者，每半年或一年公布量測結果，證明高鐵通訊品質確實有所改善。

調查指出，中華電信保持冠軍，台灣大哥大進步很多，而遠傳則是跟一一一年的調查差不多，三家業者面臨共同問題，包含５Ｇ覆蓋不連續、隧道與特定路段訊號衰減及連線穩定度不足。影響行動收訊的強度包含用戶與基地台間的距離與障礙物，在隧道等特殊地形，若未增設補強措施，上網服務及通話極易受影響與限制。

高鐵公司表示，通話與上網品質主要視消費者所屬電信業者提供的訊號服務為主。台灣高鐵今年已與三大電信業者攜手克服列車高速行駛下，產生的訊號不連慣與頻寬瓶頸。

高鐵指出，三大電信業者導入先進的行動通訊架構及新一代５Ｇ通訊設備，取代舊有的中繼傳輸模式，相關工程會將高鐵沿線三六九組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」（ＲＲＨ），且設置數量也將增加至逾兩千兩百座，預計明年底完工，屆時旅客搭乘高鐵時即可感受通訊品質顯著提升。

高鐵 實測 苗栗 電信業

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