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微塑膠屬新興汙染物 環境部：明年建更全面大氣監測系統

聯合報／ 記者林海李柏澔徐白櫻／連線報導

目前石化產業在生產製造過程產生微塑膠等屬於新興汙染物，尚未被常規監測充分涵蓋，環境部表示，面對塑膠微粒議題，為強化掌握空氣中有害空氣汙染物情況，環境部正規畫在明年建立更全面大氣環境監測系統，將涵蓋八十餘種揮發性有機物、懸浮微粒中重金屬、多環芳香烴（PAHs）等。

環境部大氣環境司長黃偉鳴說，目前學術界及各國對大氣中塑膠微相關監測，尚無一致標準方法，學界認為在大氣環境中進行塑膠微粒採樣及相關分析時，最大挑戰在於極易受到環境背景與實驗人員自身衣物的交叉汙染。另外，由本次調查結果看，其微粒數目低於過去國內外相關研究，且其所取得塑膠微粒粒徑頗大，也不易進入呼吸道。

另環團籲政府建立長期監測與溯源機制，將空氣微塑膠等新興汙染物納入新四輕等重大石化開發案的環評及健康風險評估。環境部環境保護司長徐淑芷表示，目前微塑膠汙染物等並非應監測項目，國際上也沒有穩定且具代表性的標準方法學，要求開發單位監測恐有難度。

高市環保局回應，高雄每年均成立石化業稽查專案，對於儲槽、排放管道、冷卻水塔、裝載操作設施、廢水處理設施等汙染單元，執行全面性及深度稽查，輔導業者導入無洩漏型元件、加強裝卸作業揮發性有機物回收等，減少汙染。

塑膠微粒 空氣汙染 環境部

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