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新四輕耗資千億 環團質疑擴建必要性

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
林園石化工廠緊鄰居民住家，民調結果卻顯示，超過8成的林園、大寮民眾不知道中油新四輕計畫。圖／綠色和平提供
林園石化工廠緊鄰居民住家，民調結果卻顯示，超過8成的林園、大寮民眾不知道中油新四輕計畫。圖／綠色和平提供

高雄是石化業重鎮，綠色和平曾公布民調，逾九成高雄市民、逾八成林園大寮居民不知中油新四輕計畫，但在了解減塑空汙及健康風險後，反對率升至百分之四十七點六，質疑千億元擴產必要性。中油回應，新四輕是汰換逾四十年老舊設備，「產能不等於產量」，且「塑膠不等於汙染」，不能以減塑全面否定產業需求。

高雄石化業年產值超過二千億元，近年石化業進入寒冬，信昌化工今年初解僱六成員工、台苯林園廠也不堪虧損，十月一日起停產。

政府二○二四年五月核定中油新四輕計畫，預算達一○六二億元，將新建年產能一百萬噸乙烯的輕油裂解廠，目前進入基本設計發包階段。

但綠色和平委託民調公司在今年七月廿三日至廿六日調查，結果顯示，百分之九十點三高雄市民不知道新四輕擴建計畫，最接近石化工業區的林園、大寮，也有百分之八十二點九民眾不知道。

綠色和平質疑，一項將乙烯產能提高至現有近三倍、總投資逾千億元的重大計畫，卻有九成高雄市民不知道，顯示中油與政府在資訊揭露及社會溝通將市民排除在外，刻意隱瞞。

綠色和平公眾動員發展主任曾意婷說，台灣石化產業正面臨全球產能過剩與需求變化，政府更應把資源投入產業高值化、下游材料研發、勞工轉型等，而非持續擴張初級石化原料產能。

高雄市議員邱于軒說，她身為選區議員，也在七月看過相關報導才知道新四輕計畫已進入基本設計發包階段，這麼大的計畫竟然沒有對地方說明，她個人非常質疑過程的公開透明，九月曾為此質詢經發局。

環團 高雄 減塑 空汙 中油

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