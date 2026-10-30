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台灣尚無空氣微塑膠檢測標準 專家籲訂監測頻率

聯合報／ 記者李柏澔沈沛育沈能元／台北報導
綠色和平調查桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園三處石化產業聚落周邊空氣，均檢出微塑膠與有機磷酸酯（OPEs）。圖為高雄林園工業區石化產業。記者劉學聖／攝影
綠色和平調查桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園三處石化產業聚落周邊空氣，均檢出微塑膠與有機磷酸酯（OPEs）。圖為高雄林園工業區石化產業。記者劉學聖／攝影

我國為全球重要的石化與塑膠生產鏈地之一，從原油煉製、石油腦裂解、塑膠原料聚合，到塑膠、橡膠與人造纖維等下游加工，形成完整的石化塑膠產業鏈，然而台灣目前尚未有一套由官方頒布的標準化空氣微塑膠檢測與監測方法。專家表示，至少應訂定監測頻率，擴大調查並建立台灣各類環境塑膠微粒資料庫，作為日後監測數據的科學基礎。

石化產業在塑膠原料的生產與製造階段，會直接產生並向空氣中釋放微塑膠顆粒與纖維，而空氣中的微粒常伴隨常用於塑膠、塑化劑或阻燃劑的有機磷酸酯（OPEs）等化學物質，因與人體健康有關，近年也受到國際的廣泛重視。

台中市爭好氣聯盟發起人許心欣表示，如果國際上已經對微塑膠汙染有監測趨勢，即使我國還未有標準化檢測與監測方法，但可參考並引進國外針對塑膠微粒、阻燃劑的標準方法，或至少國內應訂定監測頻率。

中國醫藥大學公共衛生學系副教授榮建誠今年一月回應最新國際研究時也提到，現階段環境塑膠微粒的採樣與分析仍缺乏標準化方法，除了持續研究標準化的方法外，也建議在國際現階段普遍採用的方法基礎上，擴大調查並建立台灣各類環境塑膠微粒資料庫，利於找出應優先關注和管理的環境介質與汙染源，進而降低民眾暴露到的塑膠微粒及其危害風險。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，有機磷酸酯被視為可能的內分泌干擾物，長期暴露可能影響生殖功能及生殖發育，部分研究也探討其與腎臟、代謝及心血管健康等問題關聯。

至於，微塑膠對健康的影響可能與顆粒大小及附著物質有關，楊振昌說，尺寸更小的奈米塑膠可能較容易穿透腸道屏障；若顆粒附著重金屬、戴奧辛等汙染物，也可能帶來額外健康疑慮。

台北醫學大學食品安全系副教授廖凱威表示，微塑膠顆粒極小，可能進入人體不同器官，部分研究也觀察，微塑膠可能影響細胞變化，而人體暴露達多少程度才會產生危害，尚無明確定論。

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