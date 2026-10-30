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繪本作家鄭明進、書法家杜忠誥辭世 將呈請總統褒揚

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
圖為資深兒童文學家鄭明進（右）去年出席第49屆金鼎獎頒獎典禮，獲頒特別貢獻獎，文化部長李遠（左）頒獎。聯合報系資料照
圖為資深兒童文學家鄭明進（右）去年出席第49屆金鼎獎頒獎典禮，獲頒特別貢獻獎，文化部長李遠（左）頒獎。聯合報系資料照

被譽為「台灣兒童圖畫書教父」的繪本作家鄭明進廿六日辭世，享耆壽九十五歲。書法家杜忠誥因心臟手術辭世，享壽七十八歲。文化部李遠表示，鄭明進深耕兒童圖畫書與美術教育，對台灣繪本發展有著深遠的影響；而杜忠誥對台灣書法發展及傳承具卓越貢獻，文化部將呈請總統明令褒揚兩位大師。

被稱為「繪本阿公」的鄭明進，台北師範藝術科畢業，擔任國小美術教師廿五年。他與台北師範藝術科校友成立「今日兒童美術教育研究會」，透過實驗和研究，為國小美術教育注入新風氣。他也致力兒童圖畫書的推廣與創作，出版近五十本插圖或圖畫書，擔任漢聲、台英出版社顧問，策畫編輯「世界親子圖畫書」等套書。

杜忠誥一生兼具書法家、學者及教育工作者等身份。圖／國立台灣美術館提供
杜忠誥一生兼具書法家、學者及教育工作者等身份。圖／國立台灣美術館提供

杜忠誥兼具書法家、學者及教育工作者等多重身份。杜忠誥就讀台中師範專科學校時，跟隨名書畫家呂佛庭教授學畫，落款時認為自己的字寫得醜，發憤練習書法，先後受教於朱玖瑩、王愷等渡台書家。他曾形容「寫書法像是在紙上跳舞」。他一生致力書法教育，期盼讓更多人體會書法背後的人生哲學。

杜忠誥十五日在醫院接受心臟瓣膜微創手術，卻在術後出現衰竭現象，在加護病房搶救十多天離世。據了解，即將在十二月二日舉行發表會的「台灣傑出藝術家紀錄片」中，杜忠誥也是傳主之一，承諾藝術家雜誌出席發表會，沒想到竟成無法實踐的約定。

文化部 繪本 李遠

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