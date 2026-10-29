三接藻礁現勘 中油：委託研究淤泥問題精進保育措施

針對三接藻礁現況及檢討南防波堤興建必要性，中油今天說明，已依照環保團體代表提議赴藻礁區現勘，並回應環團殼狀珊瑚藻覆蓋率、柴山多杯孔珊瑚存活數以及淤泥淤沙等議題。

中油透過文字訊息表示，環境部環境管理署於9月辦理「桃園市觀塘工業區及觀塘工業專用港環境影響評估專案監督會議」，並依照環團代表提議於今天親赴藻礁區現勘。

針對環團代表提出殼狀珊瑚藻覆蓋率降低情形，中油表示委託專業團隊長期調查資料顯示，藻礁北側白玉及南側觀新保護區等對照區，與鄰近工程區G1、G2區的下降趨勢一致。

此外，環團提及柴山多杯孔珊瑚存活數量不到原有的2/3，中油指出，以目前G1、G2區長期監測資料顯示，今年前3季調查活群株數分別為99、94及101株，相較歷年觀察數量，屬穩定變化範圍。

中油說明，針對G2區淤泥及G1區淤沙問題，已啟動委託研究案，後續將透過數值模擬及生態影響評估，釐清漂沙淤積的水動力機制，並依研究成果檢討與精進生態保育與應變措施。

針對環團質疑南防波堤功能，中油表示，南防波堤主要功能為抵禦季節性強烈西南浪及颱風衝擊，維持觀塘港域穩定，保障天然氣卸收船泊靠、現場作業人員及港埠設施安全，有興建的必要性。目前已完成10座沉箱定位，剩餘8座暫存沉箱將在海象及天候條件許可下，以安全為優先完成定位作業。