原廠新車剛領照就遭指車色與行照不符 民眾氣炸要監理站說清楚

車身變更若超過三分之一面積，需向監理機關申請變更登記及換發行車執照，但有民眾指出，本月初剛領完牌的大型重機車，在維持原廠外觀的情況下，卻被監理站人員以「車框顏色與車色不符」為由刁難，質疑監理站的審驗標準及認定方式有問題；對此，交通部公路局證實，輪框、排氣管等零配件不納入車色檢驗範圍，後續會加強人員教育訓練。

現行規範車輛若烤漆、包膜或局部貼膜，導致車身變更超過三分之一面積時，需向監理機關申請變更登記及煥發行車執照。

但一名謝姓民眾指出，自己新購的大型重機車本月初才剛從板橋監理站完成領牌，車款為Yamaha 2026 XMAX 300灰金色，由於車輛需更換合法排氣管，因此27日再至板橋監理站，依歸辦理相關驗車程序。

未料，驗車過程中，盡管車輛外觀均為原廠狀態，卻被檢驗人員告知「車框不在車色認定範圍內」，因此認定車色與行照不符，甚至遭到檢驗人員的刁難。

謝姓民眾指出，本月初能完成領牌，就是車色與車輛資料通過相關程序，然而不到一個月的時間，在車輛外觀沒有變更、仍維持原廠的狀態下，卻被監理站的檢驗人員告知車色與行照不符，質疑若一開始就存在車色認定問題，為何還能順利領牌？若當初認定沒有問題，為何在沒有變更的情況下又被認定不符？

謝男批評，同一台車、同一個車色、同一間監理站，不到一個月的時間，卻可以出現不同的認定結果，質疑監理站的審驗標準、作業流程及認定方式出了問題，要求監理站說清楚車色認定標準及車框是否納入車色認定範圍。

對此，交通部公路局表示，依道路交通安全規則第39條之2規定，機車檢驗時，顏色應與紀錄相符；同規則第23條規定，如汽車車身式樣、顏色等設備有變更，應向公路監理機關辦理登記。

公路局指出，現行顏色檢驗以目視車身主體顏色判定，另考量前、後保險桿及車門護條、輪框、排氣管等零配件，因行車損壞可隨時更換裝修且不影響主體顏色辨識，因此實務上不予納入車身顏色檢驗範圍。

現行汽車顏色的判定與登記事涉個案認定，遇顏色認定疑慮，如實車與登記差異不大者，原則尊重第一次檢驗結果登記的判定；若差異過大且非歸責於車主，會依實車狀態辦理車籍修正。

公路局說，為使檢驗標準符合上開規定，各公路監理機關在每上、下半年召集轄下檢驗員舉辦座談會及教育訓練，將平時易發生誤解事件，作成案例說明加強訓練，以提昇檢驗的服務品質。

若檢驗線發生疑義事件，各公路監理機關將由資深檢驗同仁們組成「檢驗疑義小組」即時協助處理，並責成相關主管落實督導加強所屬教育訓練。

在行照顏色登記部分，公路局也指出，行照上的顏色欄位最多可登記3種顏色；彩繪車部分，由於車輛超過3種顏色，將採最主要的3種顏色，並附註「彩繪車」。未依規定辦理變更者，可依道交處罰條例處900至1800元罰鍰。