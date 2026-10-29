快訊

獨／非紅供應鏈再破功！涉用陸製晶片供貨國軍 「遙控直升機王」遭收押

聽新聞
0:00 / 0:00

原廠新車剛領照就遭指車色與行照不符 民眾氣炸要監理站說清楚

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾指出，月初才領照的灰金色重機，在無變更的情況下，卻被監理站以車色與行照不符為由刁難。圖／截自Yamaha網站
有民眾指出，月初才領照的灰金色重機，在無變更的情況下，卻被監理站以車色與行照不符為由刁難。圖／截自Yamaha網站

車身變更若超過三分之一面積，需向監理機關申請變更登記及換發行車執照，但有民眾指出，本月初剛領完牌的大型重機車，在維持原廠外觀的情況下，卻被監理站人員以「車框顏色與車色不符」為由刁難，質疑監理站的審驗標準及認定方式有問題；對此，交通部公路局證實，輪框、排氣管等零配件不納入車色檢驗範圍，後續會加強人員教育訓練。

現行規範車輛若烤漆、包膜或局部貼膜，導致車身變更超過三分之一面積時，需向監理機關申請變更登記及煥發行車執照。

但一名謝姓民眾指出，自己新購的大型重機車本月初才剛從板橋監理站完成領牌，車款為Yamaha 2026 XMAX 300灰金色，由於車輛需更換合法排氣管，因此27日再至板橋監理站，依歸辦理相關驗車程序。

未料，驗車過程中，盡管車輛外觀均為原廠狀態，卻被檢驗人員告知「車框不在車色認定範圍內」，因此認定車色與行照不符，甚至遭到檢驗人員的刁難。

謝姓民眾指出，本月初能完成領牌，就是車色與車輛資料通過相關程序，然而不到一個月的時間，在車輛外觀沒有變更、仍維持原廠的狀態下，卻被監理站的檢驗人員告知車色與行照不符，質疑若一開始就存在車色認定問題，為何還能順利領牌？若當初認定沒有問題，為何在沒有變更的情況下又被認定不符？

謝男批評，同一台車、同一個車色、同一間監理站，不到一個月的時間，卻可以出現不同的認定結果，質疑監理站的審驗標準、作業流程及認定方式出了問題，要求監理站說清楚車色認定標準及車框是否納入車色認定範圍。

對此，交通部公路局表示，依道路交通安全規則第39條之2規定，機車檢驗時，顏色應與紀錄相符；同規則第23條規定，如汽車車身式樣、顏色等設備有變更，應向公路監理機關辦理登記。

公路局指出，現行顏色檢驗以目視車身主體顏色判定，另考量前、後保險桿及車門護條、輪框、排氣管等零配件，因行車損壞可隨時更換裝修且不影響主體顏色辨識，因此實務上不予納入車身顏色檢驗範圍。

現行汽車顏色的判定與登記事涉個案認定，遇顏色認定疑慮，如實車與登記差異不大者，原則尊重第一次檢驗結果登記的判定；若差異過大且非歸責於車主，會依實車狀態辦理車籍修正。

公路局說，為使檢驗標準符合上開規定，各公路監理機關在每上、下半年召集轄下檢驗員舉辦座談會及教育訓練，將平時易發生誤解事件，作成案例說明加強訓練，以提昇檢驗的服務品質。

若檢驗線發生疑義事件，各公路監理機關將由資深檢驗同仁們組成「檢驗疑義小組」即時協助處理，並責成相關主管落實督導加強所屬教育訓練。

在行照顏色登記部分，公路局也指出，行照上的顏色欄位最多可登記3種顏色；彩繪車部分，由於車輛超過3種顏色，將採最主要的3種顏色，並附註「彩繪車」。未依規定辦理變更者，可依道交處罰條例處900至1800元罰鍰。

有民眾指出，月初才領照的灰金色重機，在無變更的情況下，卻被監理站以車色與行照不符為由刁難。圖／民眾rayan__1227授權提供
有民眾指出，月初才領照的灰金色重機，在無變更的情況下，卻被監理站以車色與行照不符為由刁難。圖／民眾rayan__1227授權提供

重機 監理站 新車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

二度對勞檢放鴿子 彩卷行業者吞3萬元罰單

方元沂／從垃圾代收困境看創新法規

大型重機停路邊機車格 中市下月開放

修法嚴管…微型電動二輪車 毒駕增7倍

相關新聞

資深眼科醫月薪僅5萬？他怒轟「侮辱價」拒挖角 網嚇壞：誰敢填醫學系

醫師也要靠業績賺薪水？台南眼科醫師王志盟原訂11月轉職柳營奇美醫院，未料院方開出的待遇竟是首年月薪僅保障5萬元，第二年起更取消底薪，全靠看診、治療及手術抽成計薪，讓他氣得痛批根本是「侮辱價」，決定放棄轉職…

金門直航韓國清州首航…106名韓客抵金 180名在地民眾出遊

金門—韓國清州雙向包機今天晚間正式首航，首班航機載送106名韓國旅客抵達金門，另有180名金門鄉親搭機前往韓國清州，金門透過雙向包機拓展東北亞觀光市場，繼富國島、汶萊、芽莊等航線後，再將國際觀光版圖延伸至韓國，縣府並預告11月5日將迎來馬來西亞吉隆坡雙向包機。

曼谷機場跑道驚見天坑！華航機輪卡住動彈不得 現場畫面曝光

中華航空CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈，機長原廣播需確認飛機是否有問題，最後宣布「管制離機」，乘客只能在曼谷多停留一晚，相關影像曝光後，引發熱議。華航表示，航機檢查確認安全無虞，後續也安排旅客餐飲、住宿及交通接駁。

醫師公聯會談護理薪資增3至5萬遭抨擊 石崇良解釋：可能認定方式不同

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國受訪提及，賴清德總統上任後，護理師平均已加薪3萬至5萬元，並在AI幫忙下，6分鐘就能交班等語，引發基層護理師反彈。衛福部長石崇良今回應，大家可能也有不同的切入點，不過重要任務是將醫護人員薪資提高。

肝癌防治新突破！B肝陽性個案享有一次公費病毒量檢驗 可省兩千

衛福部擴大公費B、C型肝炎篩檢，全國每年近百萬人次接受此項公費篩檢，但檢驗報告只呈現陽性、陰性，對陽性個案來說，因無症狀，常少了回診追蹤動力。健保署於立院厚生會會議允諾，每個B肝陽性個案均可享有一次免費病毒量檢驗，省下兩千元。

未來一周3波東北季風接力 30日基隆北海岸、東北部有雨

氣象署表示，明天有一波東北季風稍微增強，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，11月2日又一波東北季風增強，桃園以北、東半部有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。