30歲後脂肪肝風險攀升40至49歲盛行率近4成 健檢逾7成受檢者肝臟異常

脂肪肝風險在30歲後明顯攀升，30至39歲盛行率較20至29歲增加約4成，顯示脂肪肝是中壯年族群不容忽視的問題。專家表示，脂肪肝往往沒有明顯症狀，健檢發現異常後常被忽略，應進一步辨識肝臟發炎、纖維化與代謝風險，並持續追蹤，透過飲食及運動控制脂肪肝。

立達診所彙整近6年約8萬多筆腹部超音波健檢資料，在該批受檢紀錄中，76%有肝臟異常，又以脂肪肝為大多數，其中31至50歲占66%，41至50歲更占37%。

協助全台職場健康管理的H2U永悅健康總經理莊秉憲說，肝臟代謝風險隨著職場年資呈跳躍式成長，20多歲新鮮人脂肪肝盛行率為24.59%，跨入30至39歲職場衝刺期後，盛行率即驟升至34.48%，增幅高達40%；40至49歲中壯年更達39.59%。

立達診所院長吳鴻誠指出，31至50歲正值工作與家庭責任繁重階段，脂肪肝又常無明顯症狀。即使超音波發現脂肪堆積，也只是第一步，仍須由醫師結合病史、抽血及必要檢查，進一步評估肝臟健康與代謝風險。

莊秉憲分析，脂肪肝反映了外食、久坐等職場生態對健康的衝擊，要扭轉此趨勢，關鍵在於將一次性的「靜態健檢數據」，轉化為日常的「動態健康管理」。

「脂肪肝不等於脂肪肝炎，但也不能因健檢報告寫著『輕度』就掉以輕心。」吳鴻誠提醒，脂肪肝仍可能進展至肝纖維化甚至肝硬化，甚至肝癌，風險不容小覷。飲食調整、規律運動與體重管理仍是脂肪肝照護的重要基礎，但隨著疾病辨識與治療持續進展，脂肪肝照護也正進一步走向風險分層與個別化管理。