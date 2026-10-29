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30歲後脂肪肝風險攀升40至49歲盛行率近4成 健檢逾7成受檢者肝臟異常

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
脂肪肝風險在30歲後明顯攀升，30至39歲盛行率較20至29歲增加約4成，顯示脂肪肝問題在正值職場與家庭忙碌階段的中壯年族群中不容忽視。 記者翁唯真／攝影
脂肪肝風險在30歲後明顯攀升，30至39歲盛行率較20至29歲增加約4成，顯示脂肪肝問題在正值職場與家庭忙碌階段的中壯年族群中不容忽視。 記者翁唯真／攝影

脂肪肝風險在30歲後明顯攀升，30至39歲盛行率較20至29歲增加約4成，顯示脂肪肝是中壯年族群不容忽視的問題。專家表示，脂肪肝往往沒有明顯症狀，健檢發現異常後常被忽略，應進一步辨識肝臟發炎、纖維化與代謝風險，並持續追蹤，透過飲食及運動控制脂肪肝。

立達診所彙整近6年約8萬多筆腹部超音波健檢資料，在該批受檢紀錄中，76%有肝臟異常，又以脂肪肝為大多數，其中31至50歲占66%，41至50歲更占37%。

協助全台職場健康管理的H2U永悅健康總經理莊秉憲說，肝臟代謝風險隨著職場年資呈跳躍式成長，20多歲新鮮人脂肪肝盛行率為24.59%，跨入30至39歲職場衝刺期後，盛行率即驟升至34.48%，增幅高達40%；40至49歲中壯年更達39.59%。

立達診所院長吳鴻誠指出，31至50歲正值工作與家庭責任繁重階段，脂肪肝又常無明顯症狀。即使超音波發現脂肪堆積，也只是第一步，仍須由醫師結合病史、抽血及必要檢查，進一步評估肝臟健康與代謝風險。

莊秉憲分析，脂肪肝反映了外食、久坐等職場生態對健康的衝擊，要扭轉此趨勢，關鍵在於將一次性的「靜態健檢數據」，轉化為日常的「動態健康管理」。

「脂肪肝不等於脂肪肝炎，但也不能因健檢報告寫著『輕度』就掉以輕心。」吳鴻誠提醒，脂肪肝仍可能進展至肝纖維化甚至肝硬化，甚至肝癌，風險不容小覷。飲食調整、規律運動與體重管理仍是脂肪肝照護的重要基礎，但隨著疾病辨識與治療持續進展，脂肪肝照護也正進一步走向風險分層與個別化管理。

立達診所院長吳鴻誠指出，31至50歲正值工作與家庭責任繁重階段，脂肪肝又常無明顯症狀。即使超音波發現脂肪堆積，也只是第一步，仍須由醫師結合病史、抽血及必要檢查，進一步評估肝臟健康與代謝風險。 記者翁唯真／攝影
立達診所院長吳鴻誠指出，31至50歲正值工作與家庭責任繁重階段，脂肪肝又常無明顯症狀。即使超音波發現脂肪堆積，也只是第一步，仍須由醫師結合病史、抽血及必要檢查，進一步評估肝臟健康與代謝風險。 記者翁唯真／攝影

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