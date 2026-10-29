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石化聚落空氣驗出微塑膠、有機磷酸酯 專家：恐影響生育和兒童發展

聯合報／ 記者沈沛育沈能元／台北即時報導
綠色和平會同中原大學環境工程學系調查桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園三處石化產業聚落周邊空氣，三地均檢出微塑膠。記者徐白櫻／攝影
綠色和平會同中原大學環境工程學系調查桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園三處石化產業聚落周邊空氣，三地均檢出微塑膠。記者徐白櫻／攝影

國際環境組織綠色和平今天發布「台灣三大石化聚落空氣微塑膠來源調查」，在桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園三處石化產業聚落周邊空氣中均檢出微塑膠，並在空氣樣品中檢出常用於塑膠等材料、作為塑化劑與阻燃劑的有機磷酸酯（OPEs）。專家指出，若有毒物質吸附在微塑膠上進入人體，可能造成危害，長期接觸有機磷酸酯更可能影響生殖系統、新生兒低體重、兒童生長發育等。

婦產科醫學會環境與婦女健康委員會召集人葉光芃說，國際文獻關於有機磷酸酯研究，可能會影響女性卵子，引發不孕、早發性停經等，以及與懷孕女性流產、新生兒體重過輕、兒童生長遲緩，甚至可能與甲狀腺疾病、新陳代謝、神經發育、自閉症癌症、免疫能力等有關，可說是全身性的影響，且此次研究由學術單位進行有一定可信度，大家務必要持續關注。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，有機磷酸酯被視為可能的內分泌干擾物，長期暴露可能影響生殖功能及生殖發育，部分研究也探討其與腎臟、代謝及心血管健康等問題的關聯。

至於，微塑膠對健康的影響可能與顆粒大小及附著物質有關，楊振昌說，尺寸更小的奈米塑膠可能較容易穿透腸道屏障；若顆粒附著重金屬、戴奧辛等汙染物，也可能帶來額外健康疑慮。部分研究曾探討微塑膠與發炎、動脈硬化及中風等關聯，但目前仍不足以直接認定因果關係。

台北醫學大學食品安全系副教授廖凱威表示，在工業過程中使用塑膠或製作塑膠都有可能產生微塑膠。微塑膠是塑膠產品製造、磨損及風化分解，並隨空氣飄散後增加人體暴露機會。由於顆粒尺寸極小，可能進入人體不同器官，部分研究也觀察，微塑膠可能影響細胞變化，但目前相關研究仍在進行，而人體暴露達到多少程度才會產生危害，尚無明確定論。

要降低微塑膠、有機磷酸酯（OPEs）危害，葉光芃說，一定要從源頭管控，因為民眾即使再怎麼預防，每天都要呼吸，實在是很難防範。廖凱威也說，微塑膠分布與風向有關，若位於汙染源下風處，接觸汙染物機會可能較高，上風處則可能較低。一般口罩能否有效阻擋微塑膠？廖說，顆粒尺寸若非常小，一般口罩也可能難以抵擋。

國際環境組織綠色和平發布「台灣三大石化聚落空氣微塑膠來源調查」。專家指出，若有毒物質吸附在微塑膠上進入人體，可能造成危害，長期接觸有機磷酸酯更可能影響生殖系統、新生兒低體重、兒童生長發育等。圖／綠色和平提供
國際環境組織綠色和平發布「台灣三大石化聚落空氣微塑膠來源調查」。專家指出，若有毒物質吸附在微塑膠上進入人體，可能造成危害，長期接觸有機磷酸酯更可能影響生殖系統、新生兒低體重、兒童生長發育等。圖／綠色和平提供

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