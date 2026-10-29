B肝患者近7成肝癌前未用抗病毒藥 醫界呼籲健檢納入肝纖維化數值

WHO目標為2030年肝炎相關死亡較2015年降低65%，距離不到4年，但台灣肝癌防治仍面臨早期追蹤與治療銜接不足的問題。義大醫院研究副院長許耀峻指出，台灣B肝相關肝細胞癌患者近7成在確診前沒有抗病毒藥物處方紀錄。醫界因此倡議將肝纖維化指標FIB-4納入成人健檢及B肝常規追蹤，及早辨識高風險患者。

立法院厚生會肝炎政策促進委員會今舉行專家討論會議，聚焦基層B肝陽性個案追蹤照護、風險分層及擴大治療。委員會主任委員、台大醫學院臨床醫學研究所講座教授高嘉宏指出，依衛福部統計，114年肝和肝內膽管癌居癌症死因第二位，死亡7601人，較前一年增加88人；加計慢性肝病及肝硬化，共1萬1111人死亡。

立委王正旭也指出，國健署資料顯示，約8成肝癌與慢性B、C型肝炎感染有關，若要達成WHO目標，必須讓患者更早接受評估、追蹤及治療。

許耀峻指出，分析全國性資料，在3萬4550名B肝相關肝細胞癌成人患者中，68.7%在肝癌確診前沒有抗病毒藥物處方紀錄；在已有至少一年肝病照護紀錄、但未接受治療的患者中，83.8%沒有B肝病毒量（HBV DNA）檢測紀錄。顯示部分患者可能未完成病毒量評估，或未能及時銜接治療。

為補足前端評估缺口，陽明交通大學醫學院講座教授兼主任吳俊穎認為，應將肝纖維化指數（FIB-4）納入肝炎患者長期追蹤，作為基層安排後續檢查及轉介專科的依據。

高嘉宏指出，台大研究團隊追蹤2075名尚未接受治療、且沒有肝硬化的慢性B肝患者，平均追蹤超過16年，發現FIB-4高於1.29者，肝癌發生風險約為低於1.29者的5.56倍。其他多國研究也顯示，在接受抗病毒治療、沒有肝硬化的B肝患者中，治療一年後FIB-4仍高於1.30者，肝癌風險約為其他患者的4.87倍，顯示定期追蹤FIB-4數值，有助掌握患者風險變化。

對此，王正旭提出兩項建議。首先，建議國健署將血小板檢驗納入成人健檢：現行成人健檢已經具有年齡、GOT及GPT資料，只要增加血小板檢驗，就能由系統自動計算FIB-4。其次，將FIB-4納入B肝個案的常規追蹤，作為基層風險分層的依據，由基層持續照護低風險個案，高風險個案則及早轉介專科進一步評估及治療。

除強化追蹤，健保署也已擴大B肝治療給付。健保署副署長顏家瑞表示，10月15日健保共擬會議通過放寬B肝抗病毒藥物給付條件，慢性B肝患者若病毒量（HBV DNA）達2000IU/mL以上，或肝纖維化達F2以上且ALT高於正常值上限1倍，即可符合用藥條件；B肝表面抗原陽性者可進一步接受HBV DNA檢驗，以評估是否符合治療資格。

此外，B肝合併肝癌患者過去在治療結束後，抗病毒藥物給付僅限6個月，這次則取消時間限制，只要仍可檢驗到血清HBV DNA，即可持續使用抗病毒藥物。停藥前檢測方式也將調整為停藥前3個月內接受B肝病毒核心關聯抗原搭配表面抗原定量檢測。此次放寬預估有1.7萬至3萬人受惠，新增藥費約4.39億至6.33億元。

衛福部次長莊人祥表示，我國已有816萬人接受B肝治療，涵蓋率達63.4%；今年9月起，已有22.3萬名40至44歲民眾接受B、C肝篩檢。國健署已與健保署建立協作機制，由國健署提供篩檢陽性名冊，再由健保署通知醫療院所接續追蹤。健保自民國92年開始給付B肝治療，截至民國114年底累計約39.1萬人接受治療。

陳菁徽表示，後續將持續追蹤健保給付及HBV DNA檢驗銜接進度，並進一步討論FIB-4篩檢是否能先從特定族群推動，同時加速將B、C肝檢驗結果上傳健保資料庫及健康存摺，協助民眾掌握檢查結果，讓B肝防治從確診後治療進一步前移至風險辨識與持續追蹤。