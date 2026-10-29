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健保放寬B肝用藥給付…醫憂排除肝發炎指數低者 盼調整用藥條件

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
立法院厚生會肝炎政策促進委員會今天召開專家討論會議，聚焦基層B肝陽性個案追蹤照護、風險分層及擴大治療。記者林伯東／攝影
立法院厚生會肝炎政策促進委員會今天召開專家討論會議，聚焦基層B肝陽性個案追蹤照護、風險分層及擴大治療。記者林伯東／攝影

衛福部健保署放寬B型肝炎抗病毒藥物給付條件，其中一項條件為肝發炎指數（ALT）高於正常值上限1倍。然而醫師擔心，臨床上有患者病毒量非常高，ALT卻正常，無法及時治療，希望能持續調整用藥條件。

立法院厚生會肝炎政策促進委員會今天舉行專家討論會議，聚焦基層B肝陽性個案追蹤照護、風險分層及擴大治療。健保署副署長顏家瑞表示，10月15日健保共擬會議通過放寬B肝抗病毒藥物給付條件，慢性B肝患者若病毒量（HBV DNA）達2000IU/mL以上，或肝纖維化達F2以上且ALT高於正常值上限1倍，即可符合用藥條件；B肝表面抗原陽性者可進一步接受HBV DNA檢驗，以評估是否符合治療資格。

敦仁診所院長蕭敦仁指出，他曾遇過一對公務員夫妻，兩人每半年定期追蹤B肝，並自費約2000元檢測病毒量，結果都偏高，但太太因體型偏瘦、ALT長年正常，不符合健保給付條件，考量每月約3萬元的自費藥費，始終未接受治療；先生則因肥胖、ALT偏高，符合健保給付資格。

追蹤約10年後，太太罹患肝癌，手術後再度復發，後續接受免疫治療等療程，花費約400至500萬元，最終仍不幸病逝；先生則至今無大礙。蕭敦仁坦言，這個案例讓他相當自責，也凸顯B肝治療的困境：部分患者即使病毒量高，仍可能因給付條件限制，或無力負擔長期自費藥物而放棄治療，給付標準應持續檢討，避免患者因肝功能指數正常而錯失治療機會。

除了用藥資格，治療年限也是另一項難題。秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞指出，現有B肝藥物多半無法完全治癒，患者往往需要長期服藥；相較之下，C肝通常治療2至3個月，達到持續病毒學反應（SVR）後即可視為治癒。目前健保對未肝硬化患者設有用藥年限限制，治療滿3年就須停藥，但停藥後的復發風險與追蹤管理，仍是臨床照護的重要挑戰。

「停藥之後要怎麼追蹤？」牟聯瑞表示，若患者停藥後未由肝膽腸胃專科醫師持續追蹤，可能出現監測漏洞，等到病情惡化才轉回專科，增加後續照護難度。因此，若要落實停藥制度，應加強基層醫療人員教育訓練，確保患者停藥後仍接受適當監測。

牟聯瑞建議，健保可考慮適度延長治療期間，並運用B肝表面抗原等相關指標評估停藥後的復發風險。若患者已知復發風險偏高，卻仍須依規定停藥，對醫病雙方都是難題。他認為，除了放寬用藥給付，也應同步檢討治療年限與停藥後追蹤機制，才能讓患者獲得更完整的照護。

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