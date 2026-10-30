AI醫療影片 該有人把關

短短數年，AI狂潮襲捲全球，改變人類追求知識的能力，以及各工作領域既定方式，無形中全世界已無法自拔。隨著AI智慧手機（表）的健康App愈來愈精準，甚至有心電圖參考，我們可以得知該注意事項，包括飲食改善、調控血壓、身體機能及睡眠狀況，來延長壽命，減少生重病。

一、二年前無論家人或自己生病，我本能的反應先問AI，早先只有文字回覆，但一種症狀卻有數種病因，如何最終判斷，還是要看醫師或視訊醫療，開立正確藥物才安心。

近年AI醫師的出現，有影像、有圖說，長輩也愈來愈會用智慧手機，觀看各種病因形成及服用何藥物等，甚至販賣保健藥物。但是不正確的解說，造成不當的身體問題，時有所聞。除了家人要適時關心長者外，也要幫其判斷AI醫師說的真偽。

學習資訊工程的我，建議數發部門可否開發判定影片醫療真偽軟體，第一時間就可以過濾誤導的AI醫療，不上架，減少憾事發生風險。

每日天一亮，世界巨輪就一直向前，各種人才又異想天開的發明一般人想不到的新科技、新技術。但可以確定的是，目前的AI可以讓人更健康長命，必須端看使用人的觀念正確與否。如同上班族使用AI一樣，可以增進工作效率。

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