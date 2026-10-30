聽新聞
0:00 / 0:00

彎腰、坐下就骨折 骨鬆早已找上門

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
確認是否為骨鬆患者，可透過雙能量X光吸收儀(DXA)檢查。圖／基隆長庚醫院提供
確認是否為骨鬆患者，可透過雙能量X光吸收儀(DXA)檢查。圖／基隆長庚醫院提供

85歲的林奶奶原本每天都會到公園散步，最近兩年卻接連發生脊椎骨折，第一次只是彎腰撿東西，腰椎便傳來劇痛，幾個月後又因為坐下時力道稍重，造成胸椎壓迫性骨折

基隆長庚醫院骨科部主任兼骨鬆中心主任林東儀說，骨質疏鬆初期往往沒有明顯症狀，許多長者直到輕微跌倒就骨折，才發現已是嚴重的骨鬆患者。

基隆長庚醫院放射診斷科主治醫師饒允媜表示，骨骼會持續進行新陳代謝，當骨質流失速度超過生成速度，骨頭內部就像海綿般，孔洞愈來愈多，即使輕微碰撞也可能骨折，尤其發生髖部及脊椎骨折，對長者生活影響最大。

確認自己是否為骨鬆患者，可透過「骨密度檢查」釐清。饒允媜說，雙能量X光吸收儀（DXA）可利用低劑量X光測量腰椎及髖部骨密度。停經後女性及50歲以上男性，依「T值」判讀，T值大於或等於負1屬正常；介於負1至負2.5之間為低骨量；小於或等於負2.5則為骨質疏鬆。若T值小於或等於負2.5，且曾發生脆弱性骨折，則屬嚴重骨質疏鬆。停經前女性及50歲以下男性，則以Z值作為判讀依據。

林東儀表示，骨鬆患者若已骨折，治療須三管齊下，包括透過手術或其他處置控制疼痛、規律使用骨鬆藥物減少骨質流失，以及復健訓練提升肌力與平衡，降低再次跌倒風險。林奶奶經整合治療數月後，已恢復日常生活能力。

林東儀強調，骨鬆藥物不可自行停用，部分藥物突然停藥，可能造成骨質快速流失。平時應攝取足夠鈣質與維生素D、規律運動，並做好居家防跌措施。高風險族群可至骨科、婦產科或家庭醫學科評估，及早檢查與治療。

骨鬆5大高風險族群

1.停經後的女性，尤其65歲以上的女性，70歲以上男性。

2.曾因輕微跌倒就骨折或父母曾髖部骨折者。

3.體型過瘦、缺乏運動、吸菸、過量飲酒及鈣質與維生素D攝取不足者。

4.長期使用類固醇，或患有糖尿病、類風濕性關節炎、甲狀腺疾病及慢性腎臟病者。

5.身高明顯變矮、駝背者。

資料來源╱饒允媜  製表╱陳雨鑫

骨鬆 骨折 壓迫性骨折

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

49歲男忍痛半年竟變「肩2肌腱全斷」！ 微創手術＋再生貼片救回靈活度

治療靜脈曲張 多年膝痛也改善

睡覺要墊高枕頭、鞋子突然變緊？ 醫示警「心臟衰竭5徵兆」

腹痛3年竟是「石胎」！42歲女子腹中藏鈣化嬰兒 連醫師都震驚

相關新聞

最快明年 B肝陽性免費驗病毒量

衛福部擴大公費B、C型肝炎篩檢，全國每年近百萬人次接受此項公費篩檢，但檢驗報告只呈現陽性、陰性，對陽性個案來說，因無症狀，往往少了回診追蹤動力。健保署於立院厚生會會議允諾，每個肝炎陽性個案均可享有一次免費病毒量檢驗，約省下兩千元。

彎腰、坐下就骨折 骨鬆早已找上門

85歲的林奶奶原本每天都會到公園散步，最近兩年卻接連發生脊椎骨折，第一次只是彎腰撿東西，腰椎便傳來劇痛，幾個月後又因為坐下時力道稍重，造成胸椎壓迫性骨折。

AI醫療影片 該有人把關

短短數年，AI狂潮襲捲全球，改變人類追求知識的能力，以及各工作領域既定方式，無形中全世界已無法自拔。隨著AI智慧手機（表）的健康App愈來愈精準，甚至有心電圖參考，我們可以得知該注意事項，包括飲食改善、調控血壓、身體機能及睡眠狀況，來延長壽命，減少生重病。

舞台劇「明星養老院」 陪觀眾過耶誕

有些歌前奏一響，就想起當年青春的自己；有些明星一出場，就像見到多年老友，由王偉忠監製、金星文創製作的舞台劇「明星養老院」，十二月廿五日至廿七日將在台北表演藝術中心迎來最後四場演出，集結經典大明星陣容及暖心劇情，是送自己與親友最棒的耶誕禮物。

中信銀中崙分行 獲北市氣候行動獎

中國信託商業銀行中崙分行昨天獲台北市政府舉辦的「二○二六臺北市氣候行動獎」評選，榮獲「工商產業乙組」獎；此外，中信銀行推動全台一五九家分行進行設備節能、綠電購置等措施，中信銀行員林分行積極參與環境部推動的「自願減量專案」，以空調節能類自願減量計畫註冊且通過審查，用實際行動落實永續金融影響力。

高鐵通訊實測 1成路段連不上5G

搭乘高鐵通行時，不少旅客都會反映網路不穩，尤其是苗栗段隧道不少，讓通勤族、商務客感到困擾。消基會昨公布高鐵５Ｇ實測結果，發現全線就算提供５Ｇ路段，也有約一成地區連不上５Ｇ，甚至會出現通話中斷、無法撥通電話的窘境。高鐵公司表示，已攜手電信業者投入廿億經費，明年會有感改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。