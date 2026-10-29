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年用502萬顆！心衰竭藥自主檢驗「不純物超標」 食藥署要求廠商回收8批號

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
治療心衰竭的「心肯膜衣錠」因安定性試驗發現不純物含量超出規格，食藥署要求藥商預防性回收8個批號，涉及1.25毫克及2.5毫克共8批、469萬9000錠，須於11月6日前完成回收。圖為藥品。圖／AI生成
治療心衰竭的「心肯膜衣錠」因安定性試驗發現不純物含量超出規格，食藥署要求藥商預防性回收8個批號，涉及1.25毫克及2.5毫克共8批、469萬9000錠，須於11月6日前完成回收。圖為藥品。圖／AI生成

治療心衰竭的「心肯膜衣錠」因安定性試驗發現不純物含量超出規格，衛福部食藥署要求藥商預防性回收8批號，涉及1.25毫克及2.5毫克，共有469萬9000錠，須於11月6日前完成回收。食藥署表示，國內仍有其他相同成分、劑型的藥品可供替代，預估不致造成藥品短缺。

食藥署本月27日公布回收資訊，涉案藥品由瑩碩生技醫藥股份有限公司持有許可證。食藥署藥品組簡任技正楊博文表示，這次是廠商主動通報，進行藥品安定性試驗時，在第24個月檢驗發現不純物含量超出規格上限，初步研判可能與藥品成分降解有關，恐影響藥品品質及療效穩定性，因此決定回收相關批號。

楊博文說，藥廠出廠前會留存藥品樣品，並在保存期間定期檢驗，以確認品質是否隨時間變化。這次異常是在藥品效期屆滿時發現，心肯膜衣錠的有效期限為2年。雖然檢驗異常發生於效期屆滿的留樣，廠商仍考量其他批次可能有類似情形，採取預防性回收措施。

此次回收包括「心肯膜衣錠1.25毫克」，許可證字號為衛署藥製字第049851號，批號BEB061、BEE061、BEF051及BEG051；以及「心肯膜衣錠2.5毫克」，許可證字號為衛署藥製字第049915號，批號BEB071、BED051、BEE071及BEG061。兩種規格的已銷售數量分別為232萬5000錠及237萬4000錠。

兩款藥品的主成分均為bisoprolol hemifumarate，適應症為穩定型慢性中度至重度心衰竭。根據健保署2025年資料，1.25毫克規格年申報量約208萬顆，2.5毫克規格約294萬顆，合計約502萬顆，顯示這類藥品具有一定使用需求。

食藥署已要求瑩碩生技於11月6日前完成回收，並提交調查報告及預防矯正措施。若藥商未依規定辦理，將依「藥事法」第91條處20萬至500萬元罰鍰。

食藥署 心衰竭

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